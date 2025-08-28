Deportes

Clausura: 4 partidos el sábado

jueves 28 de agosto de 2025
RIO GRANDE.- Pasado mañana, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, comenzará el Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), con esta programación: 10:00 Hay Vida en Jesús-Real Madrid Juvenil (Femenino/Zona B); 11:30 San Martín-Universitario (Femenino/Zona B); 13:00 San Martín-Real Madrid Mayores (Masculino); y 14:30 Real Madrid Juveniles-Universitario (Masculino).

