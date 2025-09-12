Clases y exámenes con el Sensei Ariel Montenegro

Hoy y mañana, los alumnos de la Escuela de Karate-Do Shotokan JKS del Club Deportivo y Social Sergio Andrade -que conducen los instructores Elías García y Eliana Gómez- rendirán su primer examen de graduación del año, siendo examinados por el Sensei Ariel Montenegro (5º Dan JKS), presidente de la Japan Karate Shoto Federation (JKS) Argentina, en su primera visita a Tierra del Fuego. Asimismo, esta noche y mañana habrá un curso técnico.

RIO GRANDE.- La programación; hoy, en la Escuela N° 19, se efectuará una clase general (19:30/20:30), y luego una para los alumnos a partir de 13 años (20:30/21:30). Mañana, en la Casa del Deporte, se replicarán las actividades (10:00/11:00 y 11:00/12:00). En el turno vespertino se efectuará una clase general (15:00/15:30), dando paso a los exámenes (15:30/17:00).

Entretanto, el sábado 20 y el domingo 21, once competidores concurrirán al 8º Torneo Nacional JKS 2025, en Concordia (Entre Ríos).