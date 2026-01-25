El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación, refuerza el alcance del Programa de Fortalecimiento Educativo que brinda clases de apoyo a estudiantes de nivel secundario. Se trata de una serie de espacios a cargo de docentes que ofrecen fortalecimiento para las materias específicas como matemáticas prácticas de lenguaje, físico química y geografía.

Para aquellas materias pendientes del año 2025 o anteriores que los estudiantes requieran rendir o aprobar se pusieron en marcha 3 colegios secundarios en Ushuaia: Colegio Sobral, Los Andes y Centro Polivalente de Arte; 4 colegios en Río Grande: Colegio Padre Zink , Colegio Politécnico, Alicia Moreau de Justo y Cpet y en Tolhuin el colegio Trejo Noel.

A través del link de preinscripción que también pueden encontrar en las redes los interesados o interesadas podrán elegir la sede, materia y horario. También pueden acercarse en los días y horarios publicados e inscribirse en el momento.

Link de preinscripción:

https://forms.gle/R7VXwHzkbsE6sBpr6

De esta manera se está garantizando que los y las estudiantes tengan apoyo y fortalecimiento de Matemáticas 5 días a la semana, 2 veces a la semana Prácticas del lenguaje y 1 vez por semana Físico Química y Geografía en todas las sedes.

Belén Córdoba Directora Provincial de Acciones Prioritarias, comentó al respecto que “si bien en el nivel secundario se habían pensado talleres más del orden experimental, atravesados por los campos del saber, también se consideró que se acerca el tiempo en el que los y las adolescentes tienen que rendir sus materias, por eso se planificó sobre esas necesidades”.

“La propuesta ya está en marcha y continuará hasta la finalización del periodo de acreditación de espacios curriculares, previsto para el 27 de Febrero del corriente año”, informó.