CLACSO: Diplomas Superiores y Seminarios Virtuales

El Municipio de Río Grande continúa promoviendo el acceso a la formación y el conocimiento como herramientas claves para el desarrollo de la comunidad.

En este marco, y a partir de un convenio de cooperación con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), se encuentran disponibles beneficios formativos para acceder a Diplomas Superiores y Seminarios Virtuales en modalidad 100% virtual.

Esta articulación institucional, que en una primera instancia estuvo destinada a trabajadoras y trabajadores del Estado Municipal, se extiende ahora a vecinos y vecinas de la ciudad interesados en continuar su formación académica y profesional. De esta manera, se reafirma el compromiso del Municipio con la educación como derecho y como una apuesta estratégica para el desarrollo local y la igualdad de oportunidades.

Quienes deseen obtener mayor información sobre esta propuesta formativa pueden acercarse a la sede de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, ubicada en Perito Moreno 287, de lunes a viernes de 09 a 16 horas; comunicarse al correo electrónico educacionmunicipalrga@gmail.com o telefónicamente al 436200 interno 7034.

A través de estas propuestas, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la formación permanente, el acceso al conocimiento y la construcción de una comunidad con mayores oportunidades para todos y todas.