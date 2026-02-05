City Express by Marriott inaugura su presencia en Argentina con City Centro by Marriott Ushuaia



Este hotel, ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, ofrece a los visitantes de la “ciudad del fin del mundo” espacios pensados para el descanso y el trabajo, así como vistas del canal Beagle y del paisaje de Tierra del Fuego.

USHUAIA.- City Express by Marriott, parte del portafolio de más de 30 marcas extraordinarias de Marriott Bonvoy, anuncia la apertura de City Centro by Marriott Ushuaia, un moderno hotel ubicado en el corazón de la ciudad más austral del mundo. Con esta inauguración, la marca continúa expandiendo su presencia en destinos estratégicos de crecimiento en Sudamérica.

Situado en el vibrante centro de Ushuaia, el nuevo City Centro by Marriott Ushuaia ofrece a los viajeros una experiencia que combina funcionalidad, estilo y un cálido toque patagónico. Las habitaciones han sido cuidadosamente diseñadas para maximizar el confort, destacando vistas panorámicas del Canal Beagle y los majestuosos picos andinos que rodean la ciudad.

Los huéspedes pueden comenzar el día con un delicioso desayuno en box entregado en la habitación, mantenerse conectados con Wi-Fi de alta velocidad y disfrutar de espacios inteligentes que armonizan el descanso y el trabajo. Además, el hotel cuenta con un gimnasio y estacionamiento gratuito, elementos esenciales para viajeros de negocios u ocio que buscan una estadía práctica y sin complicaciones.

Con una variada oferta de habitaciones —incluyendo categorías como Esmeralda Standard, Martial Plus, Beagle Plus, y las exclusivas Garibaldi Suites— el hotel brinda opciones adaptadas a diferentes necesidades de viaje, algunas de ellas con vistas a la bahía o a las montañas.

Brian King, Presidente de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica, compartió:

“Estamos encantados de ampliar nuestra presencia en la Patagonia argentina con la apertura de City Centro by Marriott Ushuaia. Este destino único en el fin del mundo ofrece paisajes extraordinarios y experiencias inigualables para los viajeros. Nuestro nuevo hotel representa la integración perfecta entre eficiencia, comodidad y autenticidad local, reafirmando nuestro compromiso de seguir creciendo en mercados clave de la región.”

City Centro by Marriott Ushuaia se encuentra a tan solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, lo que facilita el acceso a viajeros nacionales e internacionales que buscan disfrutar de una estancia cálida y conveniente en este emblemático destino de la Patagonia.

La apertura de City Centro by Marriott Ushuaia marca la llegada del portafolio City Express by Marriott a la Argentina, a través de su marca lifestyle City Centro by Marriott. Esta entrada al país se alinea con el plan de crecimiento de Marriott en el segmento de servicios limitados (midscale) en el Caribe y Latinoamérica (CALA), que contempla el desembarco de City Express by Marriott en nuevos mercados —incluida Argentina— con cerca de 40 propiedades en desarrollo en destinos de alto crecimiento en toda la región.

A nivel regional, el portafolio City Express by Marriott suma cerca de 150 hoteles y 17.000 habitaciones en CALA, tras la adquisición anunciada por Marriott en 2023. Este crecimiento convierte al segmento midscale en un pilar para la expansión, apoyado por la demanda de opciones accesibles y de alta calidad en la región.

Las propiedades de City Express by Marriott participan en Marriott Bonvoy, el galardonado programa de viajes de Marriott International, que permite a los socios acumular y redimir puntos por estancias, experiencias y más dentro del portafolio global de Marriott Bonvoy.