“CineArte” en Casa de Jóvenes

El Municipio de Río Grande invita a las juventudes de la ciudad a participar de “CineArte”, una propuesta que se lleva adelante los lunes y miércoles de 15 a 17 horas, en Casa de Jóvenes, situada en Islas de los Estados 1195.

“CineArte” es un espacio de encuentro y reflexión que propone abordar el cine como arte y medio de expresión, promoviendo el pensamiento crítico como la creatividad audiovisual. A través de proyecciones, intercambios y actividades participativas, se busca generar instancias de diálogo, análisis y producción colectiva en torno al lenguaje cinematográfico.

La iniciativa está destinada a jóvenes interesados en el cine, el arte y la comunicación audiovisual; no requiere de contar con conocimientos previos, favoreciendo que sea un lugar accesible para quienes deseen acercarse por primera vez a este lenguaje artístico.

Cabe mencionar que la actividad es gratuita, no requiere inscripción previa y forma parte de las propuestas que el Municipio impulsa en Casa de Jóvenes para promover el encuentro, la expresión cultural y la participación activa de las juventudes.