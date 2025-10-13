Cine. Lady Gaga, descubierta en la filmación de El diablo viste a la moda 2: ¿actuará en la secuela?

Aparentemente, a cantante y actriz se tomó un tiempo en el medio de su gira para afrontar este desafío.

Lady Gaga aparecerá en la secuela de El Diablo se viste a la moda, que se estrenaría el 1º de mayo de 2026 con al mismo cuarteto protagónico: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Según publicó Variety, la ganadora del Óscar y el Grammy fue vista por sus fans en Milán, en pleno rodaje de El Diablo se viste a la moda 2. “Tras cuatro noches con entradas agotadas en el O2 Arena de Londres, Gaga fue vista por sus fans en Milán, donde se está rodando la secuela de la exitosa comedia de 2006”, dice la información.

Así las cosas, esta sería la primera aparición en pantalla grande de la multifacética superestrella desde Joker: Folie à Deux.

“A principios de este año, Gaga hizo un cameo en Merlina de Netflix. La parada de producción se produce antes de la actuación de Gaga en el Avicii Arena de Estocolmo el domingo por la noche”, releva Variety.

Basada en la novela de Lauren Weisberger de 2003, El diablo se viste a la moda sigue a la aspirante a periodista Andrea “Andy” Sachs (Hathaway), quien es contratada en Runway, una revista de moda de lujo, pero se encuentra a merced de su exigente editora en jefe, Miranda Priestly (Streep), y de todos sus caprichos y miradas fulminantes.

“¡Es un trabajo por el que ‘un millón de chicas matarían’!). El atractivo libro es una novela en clave; Weisberger trabajó brevemente como asistente de Anna Wintour en Vogue”, recuerda el portal, al tiempo que advierte que “los detalles de la trama de la secuela no se han confirmado, pero según se informa, sigue a Miranda mientras navega por su carrera en medio del declive de la publicación tradicional de revistas.

“Miranda se enfrenta a su antigua asistente, Emily (Blunt), quien ahora es una ejecutiva de alto rango de un grupo de lujo con fondos publicitarios que Priestly necesita desesperadamente. No está claro cómo Andy (Hathaway) aparecerá en la historia; al final de la primera película, deja Runway y acepta un trabajo en un periódico, pero parece que ahora ha vuelto al mundo de la moda”, suma

Recientemente, Streep y Tucci fueron vistos en primera fila en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán. Allí, Streep (como Miranda) y Wintour crearon un momento viral al conocerse las dos divas de la moda.