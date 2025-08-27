Estrenan el documental Antártida-Dominio 1: surf extremo y krill

El documental de Gauchos del Mar cuenta la odisea de Joaquín y Julián Azulay por buscar la ola más austral del mundo y apoyar la creación de un área de protección marina en el continente blanco para proteger el krill. Está narrado por Darín y con música del Chango Spasiuk. El estreno en Ushuaia será el sábado 13 de septiembre en la histórica sala de cine Packewaia.

USHUAIA.- “Estábamos con el ancla puesta y amarrados con cuatro cabos a la costa, pero el viento era tan fuerte que cortó uno, el barco derivó y quedamos encallados contra las piedras”, cuenta Joaquín Azulay, uno de los dos hermanos de Los Gauchos del Mar que acaban de lanzar Antártida – Dominio 1, un documental que se mete en el Continente Blanco, en la “naturaleza pura y cruda”, para apoyar la creación de un área marina y surfear la ola más austral del planeta.

Con vértigo y una exposición constante al peligro, Antártida – Dominio 1 es un llamado a la conservación, a salvaguardar la Antártida. Con imágenes impactantes muestra las consecuencias del calentamiento global en el continente, la amenaza por pesca intensiva de krill y la importancia de las Áreas Marinas Protegidas.

Siete expediciones y ocho documentales

Gauchos del Mar ya lleva siete expediciones y ocho documentales, pero “este es el proyecto más grande y desafiante que hicimos tanto desde la producción como del mensaje y la causa”, detalla Joaquín. Sufrieron tormentas apocalípticas, vientos de 90 nudos y hasta el ataque de un lobo marino mientras surfeaban. “Cuando te sometés a la naturaleza estás de alguna manera regalado”. El Continente Blanco es una pieza importante del rompecabezas climático y ambiental.

Pero no todo es aventura sino que tienen el fuerte mensaje de apoyar la creación de un área de protección marina, el Dominio 1. “Hoy la Antártida está amenazada por el cambio climático y es la reserva de agua dulce más grande del mundo, el aire acondicionado del planeta. Regula las temperaturas de la tierra y mar”, explica Joaquín Azulay.

La película tuvo su propio proceso de maduración: «con el tiempo fuimos entendiendo que más allá de buscar nuevas fronteras y expandir el límite de las olas para surfear, también podíamos sumarnos a causas que estaban olvidadas o que necesitaban un poco más de visibilidad. Cuando pensamos en ir a la Antártida, la expedición navegando era atractiva pero ya estaba hecha; también ya había gente que fue a surfear. Ahí dijimos: vamos a buscar entonces la ola más austral del mundo. Después, investigando, dimos con que en la Antártida había una causa para crear un Área Marina Protegida. Ahí dijimos: ‘este es el próximo proyecto'», explica Joaquín Azulay.

La Antártida nos pertenece a todos

En el film, la voz de Ricardo Darín afirma: «La Antártida es el único lugar del mundo que nos pertenece a todos». La frase remite al marco del Tratado Antártico, en vigor desde 1961, que congela momentáneamente las disputas de soberanía y destina el continente a fines pacíficos y científicos. Argentina, signataria original del Tratado, participa de la investigación científica que divide el continente en dominios ecológicos; uno de ellos, el Dominio 1, es el que se impulsa para transformarse en un área marina protegida. ¿Su gran recurso? El krill. Este es el proyecto más grande y desafiante de Gauchos de Mar.

Con la expedición, y la participación de los biólogos Rodolfo Werner y Manuel Novillo, Joaquín se transformó en un gran experto en el pequeño camarón: “Debajo del hielo marino se genera una pequeña alga que le da de comer al krill y este crustáceo es la mayor biomasa en movimiento de nuestro planeta. Está amenazado por la pesca concentrada y, si no se regula, va a terminar acabando el recurso o poniéndolo en peligro de extinción. Eso repercutiría en toda la cadena trófica. Los pingüinos comen krill, los lobos marinos comen pingüinos, los peces comen krill y las aves después se comen los peces, las ballenas comen krill… toda la fauna de la Antártida come krill o algo que come krill. Entonces los dos factores importantes para el área marina protegida es mitigar el cambio climático y regular la pesca concentrada del krill para que no lo exterminen”.

Con una narración del inconfundible Ricardo Darín y con música del Chango Spasiuk, los hermanos Azulay, junto a su equipo, partieron desde Ushuaia en un velero de 60 pies y tardaron 5 días en llegar a la Antártida. Se enfrentaron a decenas de adversidades que los pusieron en situaciones límite una y otra vez. Situación límite en la Antártida, no es cualquier situación límite. Por más que tengas GPS y minimices al mango las variables. Un sacudón de la naturaleza puede jugarte una mala pasada. Cambios repentinos de clima, una tormenta apocalíptica, vientos de más de 90 nudos y un ataque de un lobo marino son algunas de las vivencias de este equipo… todo en busca de la ola más austral del mundo. ¿La encontraron? Al menos, lo que hay es una obra de arte con un mensaje fuerte y claro en busca de proteger un área que es clave para la salud del océano entero. Que es clave para la salud del planeta entero. Antártida – Dominio 1, «es un llamado a la acción». Antártida – Dominio 1 es un documental para apoyar la creación de un área marina y surfear la ola más austral del planeta.

El estreno

El emblemático cine Packewaia, ubicado en la Base Naval, reabre sus puertas gracias a un convenio entre la productora local El Rompehielos y el Área Naval Austral, que establece la realización de funciones culturales para poner en valor la sala.

El estreno será el sábado 13 de septiembre a las 20:00 en el Cine Packewaia (Yaganes 299). Las puertas abrirán a las 19:30 para recibir al público. La función comenzará con una presentación especial de la película junto a sus protagonistas, seguida por la proyección de Antártida – Dominio 1 a las 20:15. Tras la película, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las corrientes de agua antárticas regulan las corrientes de los mares del mundo, la distribución real de la temperatura y las condiciones climáticas.

Las entradas ya están a la venta en gauchosdelmar.com. Fuente: Agencia El Rompehielos.