Cinco tips de Gabriel Kogan en el Día Mundial del Pan

El maestro panadero de Levando comparte cinco claves para lograr panes auténticos, sanos y llenos de sabor. En el Día Mundial del Pan, invita a volver al origen: respetar la materia prima, los tiempos y el proceso.

El 16 de octubre es el Día Mundial del Pan, una fecha que homenajea a –probablemente- uno de los alimentos más antiguos y universales de la historia. Para Gabriel Kogan, maestro panadero al frente de Levando, es una oportunidad para repasar el oficio desde su esencia: las harinas nobles, la masa madre y la paciencia. Para celebrarlo, comparte cinco consejos fundamentales para trabajar con respeto y lograr panes que tengan alma.

1. Elegí harinas orgánicas con origen claro.

El punto de partida siempre es la materia prima. “La harina es el ingrediente principal del pan. Las orgánicas respetan el grano como viene del campo y transmiten su verdadera identidad. Si arrancás con calidad, todo lo que sigue tiene sentido”.

Kogan recomienda buscar harinas orgánicas de molinos que cuiden el grano y mantengan intactos el germen y el salvado, donde está la vida del pan.

2. Sentí la harina

Cada cosecha es distinta, y conocerla es parte del oficio. “Hay que tocarla, olerla, ver cómo absorbe el agua. La harina cambia según la cosecha, y el panadero debe aprender a leerla”.

Esa conexión sensorial es clave para lograr masas equilibradas y panes con identidad.

3. Usá una masa madre viva

La masa madre no se domina: se acompaña. Aporta acidez, aromas y estructura; hace que el pan sea más digerible, tenga una corteza con carácter y un sabor que evoluciona. “La masa madre es un ser vivo al que hay que escuchar: mirar cómo se mueve, cómo huele, cómo cambia con la temperatura o la humedad”.

Para Kogan, la observación constante y la sensibilidad son las herramientas más valiosas de un panadero.

4. No apures los tiempos

La fermentación es el corazón del pan. “No hay un truco único. Es la suma de respetar los tiempos, cuidar la temperatura, trabajar con manos pacientes. La paciencia se nota en cada bocado”.

El tiempo lento permite que el sabor, la estructura y los aromas se desarrollen de forma natural.

5. Recordá que el pan es tiempo, manos y memoria

“El pan no es solo harina y agua: es tiempo, manos y memoria. Es un alimento que une culturas, mesas y generaciones”.

Para Gabriel, hornear pan es un acto de respeto: hacia la tierra, el grano y las personas que lo comparten.

En Levando, cada pan es el resultado de procesos lentos, harinas orgánicas y masa madre viva. La filosofía es simple: trabajar con paciencia, respetar la naturaleza del grano como llega del campo y devolverle identidad a la panadería artesanal.

Esta es la carta completa de Levando:

Panes: Campo blanco, Campo 60% integral, Molde blanco, Molde semi-integral con semillas, Centeno 100% integral, Brioche, Ciabatta, Baguette, Focaccia y Prepizza. Los sábados hay especiales como Campo 100% integral con sésamo y Campo algarroba con pasas y nueces.

Pastelería dulce: Medialuna de manteca, Medialuna rellena de dulce de leche o crema pastelera, Palmerita con azúcar macerada en vainas de vainilla, Cañoncitos, Vigilantes, Roll de canela, Alfajor de nuez & choco blanco, Alfajor de ganache de chocolate y mandarína, Pasta Frola y Roll de chocolate,

Pastelería salada: Croissant, Roll de queso, Hojaldres dulces o salados y Fosforitos.

También hay Pletzalaj, Sandwiches de jamón y queso, Medialuna y Croissant con jamón y queso, Sandwich veggie y de pastrón. Además, pan de Pancho y de Burger, Fosforito de sésamo con hongos y brie, Croissant con Frangipane y tortas para disfrutar los fines de semana.

Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres los maestros panaderos.

Sobre Levando:

Levando es una panadería de autor creada por Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres, que combina oficio artesanal, harinas orgánicas y masa madre para elaborar panes y pastelería con sabor auténtico y sin concesiones. Con locales en Palermo y Colegiales, el proyecto busca rescatar la esencia del pan como alimento noble, ofreciendo productos de calidad en un espacio donde tradición y gestión se encuentran para sostener y hacer crecer lo artesanal.