Cinco personas intoxicadas con monóxido de carbono: están internados en el hospital

Dos adultos y tres niños se encuentran internados en el hospital de Río Grande, porque resultaron intoxicados con gas tóxico en el interior de su vivienda. (Foto archivo)

RÍO GRANDE. – Hoy a la madrugada cinco personas sufrieron una intoxicación de monóxido de carbono en su domicilio y todos se encuentran internados en el hospital.

Al llegar hasta una vivienda ubicada sobre la calle Desdémona al 600 del barrio Los Cisnes, el personal policial constató que el lugar estaba deshabitado y sus residentes, dos adultos y tres niños, ya estaban siendo atendidos en el Hospital Regional.

Un perito de la División Bomberos de la Policía realizó mediciones en la vivienda y detectó en el calefón de la cocina-comedor, valores de monóxido de carbono que representan un riesgo para la salud. Ante esta situación, se solicitó la intervención del personal de la empresa Camuzzi, que procedió a retirar el medidor.