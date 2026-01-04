Cinco nuevos Abogados se graduaron en la UCES



Flamantes profesionales egresados de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales aprobaron su instancia final de evaluación este último fin de semana y ya forman parte del universo jurídico de la provincia. Marcada satisfacción en la comunidad educativa.

RÍO GRANDE.- La sede local de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de esta ciudad, fue testigo de un momento de gran emoción académica este último fin de semana. Ante un tribunal integrado por la doctora Julieta Frick, en su carácter de jefa de Trabajo Final, y la doctora Guadalupe Sánchez, quien se desempeña como coordinadora de Abogacía, los alumnos Emiliano Aravena, Sofía Marianela Casariego, Melina Ailín Coria, María Eugenia Hebert y Héctor Darío Milo alcanzaron el título de abogados tras sortear la última mesa examinadora.

En el marco de este logro académico, sobresale el caso particular de Héctor Darío Milo, quien ya contaba con el título de contador otorgado por la misma casa de estudios y ahora suma esta segunda profesión a su trayectoria personal.

Otro dato relevante de esta camada es el compromiso institucional demostrado durante el cursado. Un gran número de estos nuevos profesionales integraron el cuerpo de abanderados y escoltas de la universidad debido a sus méritos académicos.

En la actualidad, la carrera de Abogacía mantiene una vigencia muy fuerte en la ciudad norte de la provincia con una matrícula que supera los 300 alumnos regulares. Los estudiantes se encuentran repartidos en cuatro comisiones anuales, lo que garantiza un seguimiento docente constante. Durante el presente 2025 se sumaron 77 ingresantes, mientras que para el ciclo lectivo venidero ya se contabilizan unos 40 inscriptos que buscan iniciar sus estudios superiores.

La oferta educativa de la institución en la ciudad no se limita a las leyes, sino que incluye también las carreras de Contador Público y Recursos Humanos. El proceso de inscripción para estas propuestas académicas permanece vigente para aquellos interesados en sumarse a la comunidad universitaria.

En declaraciones a los medios institucionales, las autoridades académicas manifestaron su orgullo por el egreso de estos jóvenes. Destacaron que la llegada de nuevos abogados es un aporte valioso para el crecimiento y la profesionalización del mercado laboral en Tierra del Fuego.



