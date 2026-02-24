Cinco equipos clasificados a las semifinales de duplas

Florencia Averbuj/Belén Galván y Agustina González/Catalina Donatti, por la Zona A femenina; Olivia Ferreyro/Juana Pereyra y Luján Franco/Vanina Aguilar, por la Zona B de la misma rama; y Simón Rocamora/Maximiliano Suárez por la Zona A masculina, consiguieron el pasado sábado 21 la clasificación para la ronda final del certamen de duplas organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- El torneo, que comenzó el 7 de este mes, se reanudó nuevamente en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte “Profesora Diana Cotorruelo”, con la segunda jornada.

Allí se completó la Zona B femenina, se completaron los clasificados –en forma anticipada- en la Zona A, se continuó con la actividad en la Zona A masculina (con el primer binomio semifinalista), y se puso en marcha la Zona B de esa rama, con un único encuentro. ZONA A. Catalina Donatti toca observada por González.

En síntesis

Por la Zona A femenina, González/Donatti superaron en tie break a las menores Xiomara Velázquez/Axel Alvarez (Academia TdF Vóley), con parciales de 15-12, 10-15 y 10-1.

En duelo de invictas, Galván/Averbuj conservaron esa condición sobre González/Donatti, al imponerse en sets corridos, con parciales de 15-7 (11’) y 15-7 (8’), al cabo de 22’.

Aquellas se adelantaron 5-0, y mantuvieron la distancia en el segundo referencial (10-4). Averbuj definió con un toque el punto más largo (11-7), y cerró el primer set con su cuarto ace. SEMIFINALISTAS II. Catalina Donatti y Agustina González.

La jugadora de UOM sería clave en el segundo chico, con otras 9 anotaciones con su saque (y un total de 17, con 3 negativos), mientras González sostenía la esperanza del rival en cuanto a alargar el duelo.

Por su parte, la segunda plaza a la ronda final se definió en un mano a mano entre González/Donatti y las menores Eugenia Solís/Zoe García (Centro Deportivo Municipal), con victoria para las primeras, por 15-13 (11’) y 15-9 (9’), luego de 22’. ESTIRADA. De parte de Zoe García en el 0-2 del sábado. PROTAGONISTAS I. Guillermo Molini y Martín Zamudio.

Las ganadoras (mejor en ataque que con la puesta en juego) estuvieron siempre al frente en el primer capítulo (5-3/10-7), y cuatro veces soportaron la presión de ser igualadas. En el segundo set González/Donatti también sumaron con el saque, y lo liquidaron con mayor facilidad.

La etapa se completara el sábado 28, con el juego entre Averbuj/Galván y Velázquez/Alvarez.

La otra Zona

Por la Zona B femenina solamente se jugó un partido, y hubo dos no presentaciones: Ferreyro/Pereyra derrotaron a Jazmín Ortiz/Milena Ortiz, y las Ortiz a Aldana Cano/María Machuca (con el descuento de un punto para estas últimas). ZONA B. Gómez busca definir por la punta ante Zamudio.

En el restante duelo de imbatidas, las menores Ferreyro/Pereyra (ADeFu) vencieron a Franco/Aguilar (Universitario), por 15-10 (11’) y 15-13 (13’), tras 26’.

Aguilar sumó para el 5-2 de su dupla, lo dio vuelta Ferreyro con tres aces (8-5), cerrando por la misma vía el primer parcial. El siguiente fue más luchado, con ventajas mínimas para las pibas (5-4/10-9), definiéndolo Pereyra con su saque.

Los varones

Los juveniles Rocamora/Suárez (Casa del Deporte) mantuvieron su marcha sin derrotas en la Zona A, al vencer por 2-0 a Crespi/Cárdenas, con éstos parciales: 15-6 y 15-14.

Antes, Crespi/Cárdenas dieron cuenta de los Ortiz, en sets corridos (15-14/15-8). Y padre e hijo salieron de perdedores ante una dupla similar, las de los Pereyra, en tie break (14-15/15-7/10-9).

En cuatro días se completará la programación con la doble presentación de Yáñez/Cardozo, frente a los ya clasificados Rocamora/Suárez, y ante Pereyra/Pereyra. PROTAGONISTAS II. Darián Gómez y Damián Orellano.

Mientras que en el partido inaugural de la Zona B, Martín Zamudio/Guillermo Molini vencieron a Darían Gómez/Damián Orellano, por 2-0 (15-12/15-10). El primer set se extendió por 11’, con intermedios de 5-4 y 10-7 para los ganadores, anotando 9 puntos Molini (incluyendo un bloqueo y un ace), y 4 Zamudio. Del otro lado aportaron 6 Gómez, y 3 Orellano.

Recién el próximo sábado 28 entrarán en acción Santiago Reinoso/Eliezer López y José Aramayo/Emanuel López. Junto a esos 5 partidos de la ronda clasificatoria, la idea es también realizar en esa misma jornada la instancia decisiva, con otros 8 encuentros (semifinales, 3° puesto y final, en cada rama). LOS CUATRO. Remata Martín Zamudio en el último turno.

SOLÍS/GARCÍA 0 * 2 GONZALEZ/DONATTI

N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-

5.Eugenia Solís 10/8 9.Catalina Donatti 12/5

10.Zoe García 5/2 13.Agustina González 8/2

Totales 15/10 Totales 20/7

Parciales: 1° set: González/Donatti 15-13 (5-3/10-7), en 11’. 2° set: González/Donatti 15-9 (5-2/10-7), en 9’. Puntos: González/Donatti 30, Solís/García 22. Duración: 22’. Arbitro: Beatriz Romero. Gimnasio: Polivalente (21/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona A).

AVERBUJ/GALVAN 2 * 0 GONZALEZ/DONATTI

N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-

13.Florencia Averbuj 17/3 9.Catalina Donatti 2/6

56.Belén Galván 5/4 13.Agustina González 5/2

Totales 22/7 Totales 7/8

Parciales: 1° set: Averbuj/Galván 15-7 (5-0/10-4), en 11’. 2° set: Averbuj/Galván 15-7 (5-2/10-4), en 8’. Puntos: Averbuj/Galván 30, González/Donatti 14. Duración: 22’. Arbitro: Beatriz Romero. Gimnasio: Polivalente (21/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona A).

FERREYRO/PEREYRA 2 * 0 FRANCO/AGUILAR

N°/Jugadora +/- N°/Jugadora +/-

1.Juana Pereyra 9/3 4.Vanina Aguilar 12/5

3.Olivia Ferreyro 14/5 5.Luján Franco 3/2

Totales 23/8 Totales 15/7

Parciales: 1° set: Ferreyro/Pereyra 15-10 (2-5/10-6), en 11’. 2° set:

Ferreyro/Pereyra 15-13 (5-4/10-9), en 13’. Puntos: Ferreyro/Pereyra 30, Franco/Aguilar 23. Duración: 26’. Arbitro: David Ortiz. Gimnasio: Polivalente (21/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona B).

TORNEO DE DUPLAS (AVRG)

Rama Partido

Fem-A Solís/García-Velázquez/Alvarez 2-0 (15-4/15-11)

Fem-A Solís/García-Averbuj/Galván 1-2 (15-12/6-15/4-10)

Fem-A González/Donatti-Veláz./Alvarez 2-1 (15-12/10-15/10-1)

Fem-A Galván/Averbuj-González/Donatti 2-0 (15-7/15-7)

Fem-A González/Donatti-Solís/García 2-0 (15-13/15-9)

Fem-A Averbuj/Galván-Veláz./Alvarez sábado 28/02

Fem-B Cano/Machuca-Ferreyro/Pereyra 0-2 (3-15/8-15)

Fem-B Franco/Aguilar-J.Ortiz/M.Ortiz 2-0 (15-4/15-12)

Fem-B Franco/Aguilar-Cano/Machuca 2-0 (15-3/15-8)

Fem-B J.Ortiz/M.Ortiz-Ferreyro/Pereyra 0-2 (0-15/0-15)

Fem-B Ferreyro/Pereyra-Franco/Aguilar 2-0 (15-10/15-13)

Fem-B Cano/Machuca-J.Ortiz/M.Ortiz 0-2 (0-15/0-15)

Masc-A Crespi/Cárdenas-Pereyra/Pereyra 0-2 (0-15/0-15)

Masc-A Ortiz/Ortiz-Yáñez/Cardozo 0-2 (5-15/13-15)

Masc-A Rocamora/Suárez-Pereyra/Pereyra 2-0 (15-2/15-13)

Masc-A Crespi/Cárdenas-Yáñez/Cardozo 2-0 (15-0/15-0)

Masc-A Rocamora/Suárez-Ortiz/Ortiz 2-0 (15-8/15-9)

Masc-A Ortiz/Ortiz-Crespi/Cárdenas 0-2 (14-15/8-15)

Masc-A Ortiz/Ortiz-Pereyra/Pereyra 2-1 (14-15/15-7/10-9)

Masc-A Rocamora/Suárez-Crespi/Cárdenas 2-0 (15-6/15-14)

Masc-A Yáñez/Cardozo-Rocamora/Suárez sábado 28/02

Masc-A Yáñez/Cardozo-Pereyra-Pereyra sábado 28/02

Masc-B Zamudio/Molini-Gómez/Orellano 2-0 (15-12/15-10)

Masc-B Reynoso/El.López-Aramayo/Em.López sábado 28/02

Masc-B Zamudio/Molini-Reynoso/El.López sábado 28/02

Masc-B Gómez/Orellano- Aramayo/Em.López sábado 28/02

Masc-B Aramayo/Em.López-Zamudio/Molini sábado 28/02

Masc-B Gómez/Orellano-Reynoso/El.López sábado 28/02

FEMENINO * ZONA A

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef. Tf Tc Df.

1.Florencia Averbuj/Belén Galván * 5 2 2 0 4 1 4,00 67 39 +28

2.Agustina González/Cata.Donatti * 5 3 2 1 4 3 1,333 79 80 -1

3.Eugenia Solís/Zoe García 4 3 2 1 3 4 0,75 77 82 -5

4.Xio.Velázquez/Alex Alvarez 1 2 0 2 1 4 0,25 43 65 -22

Nota: * clasificadas a semifinales. Por jugar (28/02): Averbuj/Galván-Velázquez/Alvarez.

FEMENINO * ZONA B

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.

1.Olivia Ferreyro/Juana Pereyra * 9 3 3 0 6 0 Máx. 90 34 +56

2.Luján Franco/Vanina Aguilar * 6 3 2 1 4 2 2,00 83 57 +26Máx.

3.Jazmín Ortiz/Milena Ortiz 2 3 1 2 2 4 0,50 46 60 -14

4.Aldana Cano/María Machuca -1 3 0 3 0 6 0,00 22 90 -68

Nota: * clasificadas a semifinales.

MASCULINO * ZONA A

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.

1.Simón Rocamora/Maxi Suárez * 9 3 3 0 6 0 Máx. 90 52 +38

2.Crespi/Cárdenas 5 4 2 2 4 4 1,00 80 82 -2

3.Cristian Pereyra/Pereyra 4 3 1 2 3 4 0,75 76 69 +7

4.Yáñez/Cardozo 3 2 1 1 2 2 1,00 30 30 0

5.David Ortiz/Ortiz 2 4 1 3 2 7 0,29 96 121 -25

Nota: * clasificados a semifinales. Por jugar (28/02): Yáñez/Cardozo-Rocamora/Suárez; Yáñez/Cardozo-Pereyra/Pereyra.

MASCULINO * ZONA B

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Coef.

1.Martín Zamudio/Guillermo Molini 3 1 1 0 2 0 Máx. 30 22 +8

2.Darián Gómez/Damián Orellano 0 1 0 1 0 2 0,00 22 30 -8

3.Santiago Reinoso/Eliezer López 0 0 0 0 0 0 0,00 00 00 00

3.José Aramayo/Emanuel López 0 0 0 0 0 0 0,00 00 00 00

Por jugar (28/02): Reynoso/El.López-Aramayo/Em.López; Zamudio/Molini-Reynoso/El.López; Gómez/Orellano- Aramayo/Em.López; Aramayo/Em.López-Zamudio/Molini; Gómez/Orellano-Reynoso/El.López.