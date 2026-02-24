Deportes

Cinco equipos clasificados a las semifinales de duplas

martes 24 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Florencia Averbuj/Belén Galván y Agustina González/Catalina Donatti, por la Zona A femenina; Olivia Ferreyro/Juana Pereyra y Luján Franco/Vanina Aguilar, por la Zona B de la misma rama; y Simón Rocamora/Maximiliano Suárez por la Zona A masculina, consiguieron el pasado sábado 21 la clasificación para la ronda final del certamen de duplas organizado por la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- El torneo, que comenzó el 7 de este mes, se reanudó nuevamente en el gimnasio del Centro Polivalente de Arte “Profesora Diana Cotorruelo”, con la segunda jornada.

Allí se completó la Zona B femenina, se completaron los clasificados –en forma anticipada- en la Zona A, se continuó con la actividad en la Zona A masculina (con el primer binomio semifinalista), y se puso en marcha la Zona B de esa rama, con un único encuentro.

ZONA A. Catalina Donatti toca observada por González.

En síntesis

Por la Zona A femenina, González/Donatti superaron en tie break a las menores Xiomara Velázquez/Axel Alvarez (Academia TdF Vóley), con parciales de 15-12, 10-15 y 10-1.

En duelo de invictas, Galván/Averbuj conservaron esa condición sobre González/Donatti, al imponerse en sets corridos, con parciales de 15-7 (11’) y 15-7 (8’), al cabo de 22’.

Aquellas se adelantaron 5-0, y mantuvieron la distancia en el segundo referencial (10-4). Averbuj definió con un toque el punto más largo (11-7), y cerró el primer set con su cuarto ace.

SEMIFINALISTAS II. Catalina Donatti y Agustina González.

La jugadora de UOM sería clave en el segundo chico, con otras 9 anotaciones con su saque (y un total de 17, con 3 negativos), mientras González sostenía la esperanza del rival en cuanto a alargar el duelo.

Por su parte, la segunda plaza a la ronda final se definió en un mano a mano entre González/Donatti y las menores Eugenia Solís/Zoe García (Centro Deportivo Municipal), con victoria para las primeras, por 15-13 (11’) y 15-9 (9’), luego de 22’.

ESTIRADA. De parte de Zoe García en el 0-2 del sábado.
PROTAGONISTAS I. Guillermo Molini y Martín Zamudio.

Las ganadoras (mejor en ataque que con la puesta en juego) estuvieron siempre al frente en el primer capítulo (5-3/10-7), y cuatro veces soportaron la presión de ser igualadas. En el segundo set González/Donatti también sumaron con el saque, y lo liquidaron con mayor facilidad.

La etapa se completara el sábado 28, con el juego entre Averbuj/Galván y Velázquez/Alvarez.

La otra Zona

Por la Zona B femenina solamente se jugó un partido, y hubo dos no presentaciones: Ferreyro/Pereyra derrotaron a Jazmín Ortiz/Milena Ortiz, y las Ortiz a Aldana Cano/María Machuca (con el descuento de un punto para estas últimas).

ZONA B. Gómez busca definir por la punta ante Zamudio.

En el restante duelo de imbatidas, las menores Ferreyro/Pereyra (ADeFu) vencieron a Franco/Aguilar (Universitario), por 15-10 (11’) y 15-13 (13’), tras 26’.

Aguilar sumó para el 5-2 de su dupla, lo dio vuelta Ferreyro con tres aces (8-5), cerrando por la misma vía el primer parcial. El siguiente fue más luchado, con ventajas mínimas para las pibas (5-4/10-9), definiéndolo Pereyra con su saque.

Los varones

Los juveniles Rocamora/Suárez (Casa del Deporte) mantuvieron su marcha sin derrotas en la Zona A, al vencer por 2-0 a Crespi/Cárdenas, con éstos parciales: 15-6 y 15-14.

Antes, Crespi/Cárdenas dieron cuenta de los Ortiz, en sets corridos (15-14/15-8). Y padre e hijo salieron de perdedores ante una dupla similar, las de los Pereyra, en tie break (14-15/15-7/10-9).

En cuatro días se completará la programación con la doble presentación de Yáñez/Cardozo, frente a los ya clasificados Rocamora/Suárez, y ante Pereyra/Pereyra.

PROTAGONISTAS II. Darián Gómez y Damián Orellano.

Mientras que en el partido inaugural de la Zona B, Martín Zamudio/Guillermo Molini vencieron a Darían Gómez/Damián Orellano, por 2-0 (15-12/15-10). El primer set se extendió por 11’, con intermedios de 5-4 y 10-7 para los ganadores, anotando 9 puntos Molini (incluyendo un bloqueo y un ace), y 4 Zamudio. Del otro lado aportaron 6 Gómez, y 3 Orellano.

Recién el próximo sábado 28 entrarán en acción Santiago Reinoso/Eliezer López y José Aramayo/Emanuel López. Junto a esos 5 partidos de la ronda clasificatoria, la idea es también realizar en esa misma jornada la instancia decisiva, con otros 8 encuentros (semifinales, 3° puesto y final, en cada rama).

LOS CUATRO. Remata Martín Zamudio en el último turno.

SOLÍS/GARCÍA      0 * 2    GONZALEZ/DONATTI

N°/Jugadora  +/-       N°/Jugadora  +/-

5.Eugenia Solís          10/8     9.Catalina Donatti      12/5

10.Zoe García 5/2       13.Agustina González           8/2

Totales           15/10   Totales           20/7

Parciales: 1° set: González/Donatti 15-13 (5-3/10-7), en 11’. 2° set: González/Donatti 15-9 (5-2/10-7), en 9’. Puntos: González/Donatti 30, Solís/García 22. Duración: 22’. Arbitro: Beatriz Romero. Gimnasio: Polivalente (21/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona A).

AVERBUJ/GALVAN           2 * 0    GONZALEZ/DONATTI

N°/Jugadora  +/-       N°/Jugadora  +/-

13.Florencia Averbuj 17/3     9.Catalina Donatti      2/6

56.Belén Galván        5/4       13.Agustina González           5/2

Totales           22/7     Totales           7/8

Parciales: 1° set: Averbuj/Galván 15-7 (5-0/10-4), en 11’. 2° set: Averbuj/Galván 15-7 (5-2/10-4), en 8’. Puntos: Averbuj/Galván 30, González/Donatti 14. Duración: 22’. Arbitro: Beatriz Romero. Gimnasio: Polivalente (21/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona A).

FERREYRO/PEREYRA      2 * 0    FRANCO/AGUILAR

N°/Jugadora  +/-       N°/Jugadora  +/-

1.Juana Pereyra          9/3       4.Vanina Aguilar       12/5

3.Olivia Ferreyro       14/5     5.Luján Franco           3/2

Totales           23/8     Totales           15/7

Parciales: 1° set: Ferreyro/Pereyra 15-10 (2-5/10-6), en 11’. 2° set:

Ferreyro/Pereyra 15-13 (5-4/10-9), en 13’. Puntos: Ferreyro/Pereyra 30, Franco/Aguilar 23. Duración: 26’. Arbitro: David Ortiz. Gimnasio: Polivalente (21/02). Motivo: Torneo 2×2 AVRG (Femenino-Zona B).

TORNEO DE DUPLAS (AVRG)

Rama  Partido

Fem-A Solís/García-Velázquez/Alvarez      2-0 (15-4/15-11)

Fem-A Solís/García-Averbuj/Galván           1-2 (15-12/6-15/4-10)

Fem-A González/Donatti-Veláz./Alvarez    2-1 (15-12/10-15/10-1)

Fem-A Galván/Averbuj-González/Donatti   2-0 (15-7/15-7)

Fem-A González/Donatti-Solís/García         2-0 (15-13/15-9)

Fem-A Averbuj/Galván-Veláz./Alvarez       sábado 28/02

Fem-B Cano/Machuca-Ferreyro/Pereyra      0-2 (3-15/8-15)

Fem-B Franco/Aguilar-J.Ortiz/M.Ortiz        2-0 (15-4/15-12)

Fem-B Franco/Aguilar-Cano/Machuca        2-0 (15-3/15-8)

Fem-B J.Ortiz/M.Ortiz-Ferreyro/Pereyra     0-2 (0-15/0-15)

Fem-B Ferreyro/Pereyra-Franco/Aguilar     2-0 (15-10/15-13)

Fem-B Cano/Machuca-J.Ortiz/M.Ortiz        0-2 (0-15/0-15)

Masc-A           Crespi/Cárdenas-Pereyra/Pereyra     0-2 (0-15/0-15)

Masc-A           Ortiz/Ortiz-Yáñez/Cardozo   0-2 (5-15/13-15)

Masc-A           Rocamora/Suárez-Pereyra/Pereyra   2-0 (15-2/15-13)

Masc-A           Crespi/Cárdenas-Yáñez/Cardozo      2-0 (15-0/15-0)

Masc-A           Rocamora/Suárez-Ortiz/Ortiz           2-0 (15-8/15-9)

Masc-A           Ortiz/Ortiz-Crespi/Cárdenas 0-2 (14-15/8-15)

Masc-A           Ortiz/Ortiz-Pereyra/Pereyra  2-1 (14-15/15-7/10-9)

Masc-A           Rocamora/Suárez-Crespi/Cárdenas  2-0 (15-6/15-14)

Masc-A           Yáñez/Cardozo-Rocamora/Suárez    sábado 28/02

Masc-A           Yáñez/Cardozo-Pereyra-Pereyra      sábado 28/02

Masc-B           Zamudio/Molini-Gómez/Orellano    2-0 (15-12/15-10)

Masc-B           Reynoso/El.López-Aramayo/Em.López       sábado 28/02 

Masc-B           Zamudio/Molini-Reynoso/El.López sábado 28/02

Masc-B           Gómez/Orellano- Aramayo/Em.López         sábado 28/02

Masc-B           Aramayo/Em.López-Zamudio/Molini          sábado 28/02

Masc-B           Gómez/Orellano-Reynoso/El.López sábado 28/02

FEMENINO * ZONA A

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Coef.   Tf        Tc       Df.

1.Florencia Averbuj/Belén Galván *            5          2          2          0          4          1          4,00            67        39        +28

2.Agustina González/Cata.Donatti * 5          3          2          1          4          3          1,333   79            80        -1

3.Eugenia Solís/Zoe García   4          3          2          1          3          4          0,75     77        82            -5

4.Xio.Velázquez/Alex Alvarez         1          2          0          2          1          4          0,25     43            65        -22

Nota: * clasificadas a semifinales. Por jugar (28/02): Averbuj/Galván-Velázquez/Alvarez.           

FEMENINO * ZONA B

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Olivia Ferreyro/Juana Pereyra *    9          3          3          0          6          0          Máx.   90            34        +56

2.Luján Franco/Vanina Aguilar *     6          3          2          1          4          2          2,00     83            57        +26Máx.

3.Jazmín Ortiz/Milena Ortiz 2          3          1          2          2          4          0,50     46        60            -14

4.Aldana Cano/María Machuca        -1        3          0          3          0          6          0,00     22            90        -68

Nota: * clasificadas a semifinales.

MASCULINO * ZONA A

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Simón Rocamora/Maxi Suárez *   9          3          3          0          6          0          Máx.   90            52        +38

2.Crespi/Cárdenas      5          4          2          2          4          4          1,00     80        82        -2

3.Cristian Pereyra/Pereyra    4          3          1          2          3          4          0,75     76        69            +7

4.Yáñez/Cardozo       3          2          1          1          2          2          1,00     30        30        0

5.David Ortiz/Ortiz    2          4          1          3          2          7          0,29     96        121      -25

Nota: * clasificados a semifinales. Por jugar (28/02): Yáñez/Cardozo-Rocamora/Suárez; Yáñez/Cardozo-Pereyra/Pereyra.

MASCULINO * ZONA B

P/Equipo        Pt.       J          G         P         Sf        Sc        Coef.

1.Martín Zamudio/Guillermo Molini           3          1          1          0          2          0            Máx.   30        22        +8

2.Darián Gómez/Damián Orellano    0          1          0          1          0          2          0,00     22            30        -8

3.Santiago Reinoso/Eliezer López    0          0          0          0          0          0          0,00     00            00        00

3.José Aramayo/Emanuel López       0          0          0          0          0          0          0,00     00            00        00

Por jugar (28/02): Reynoso/El.López-Aramayo/Em.López; Zamudio/Molini-Reynoso/El.López; Gómez/Orellano- Aramayo/Em.López; Aramayo/Em.López-Zamudio/Molini; Gómez/Orellano-Reynoso/El.López.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *