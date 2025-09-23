Cinco empresas presentaron ofertas para la refacción del edificio “Carlos Conde”

La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, y el presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín, encabezaron el acto de apertura de sobres con las ofertas presentadas para realizar la obra.

USHUAIA.- El Gobierno llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública 1/2025, destinada a la refacción integral del edificio “Carlos Conde”, ubicado en la ciudad de Ushuaia y considerado patrimonio de la institución; el cual cuenta con un presupuesto oficial de 1.096 millones de pesos.

Se recibieron formalmente las propuestas de cinco oferentes que, tras el análisis técnico y económico correspondiente, permitirán seleccionar la alternativa más conveniente para concretar la obra.

El acto de apertura de sobres se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de la Caja de Previsión Social, en el marco del convenio de colaboración y asistencia profesional y técnica con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Participaron la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; el presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín; el viceministro de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra; la vocal por los pasivos, Patricia Blanco; representantes de las áreas técnicas del Ministerio y de la Caja, así como las empresas oferentes interesadas en el proceso licitatorio.

Gabriela Castillo señaló que “esta apertura de sobres marca un paso fundamental que ratifica la decisión del Gobierno provincial de invertir en infraestructura pública al servicio de la comunidad. Recuperar el edificio ‘Carlos Conde’ significa revalorizar el patrimonio de todos los fueguinos y garantizar espacios adecuados para la atención de nuestros jubilados, pensionados y trabajadores”.

Asimismo, resaltó que “desde el Ministerio acompañamos este proceso brindando la asistencia técnica y profesional necesaria, con el compromiso de que la obra se ejecute con la calidad que nuestros adultos mayores y trabajadores merecen. Cada obra que impulsamos no solo mejora las condiciones edilicias, sino que también fortalece los servicios del Estado y construye futuro para la provincia”.

El presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín, expresó que este día representa “un hito para la institución y el inicio de una nueva etapa para los trabajadores de la Caja, jubilados y pensionados, saldando una deuda pendiente para con todos ellos”.

Finalmente, la vocal por pasivos, Patricia Blanco, destacó la importancia de esta obra, que representa “un paso significativo en la mejora de la infraestructura destinada a la atención de jubilados, pensionados y trabajadores activos de la provincia”.

Los trabajos a realizar

La labor tiene por objeto la refacción del edificio ubicado en la avenida Leandro N. Alem Nº 2410 y cuenta con un presupuesto oficial de $1.096.055.539,85. El plazo de ejecución es de 180 días corridos, contados a partir que se labre el acta de inicio de obra.

En los pliegos del llamado a licitación se aclara que serán desestimadas, in limine, aquellas ofertas que superen en +20% o reduzcan en -10% del presupuesto oficial. Y, además, que se deberán presentar las ofertas actualizadas al mes base que se disponga.

Cabe indicar que los precios oficiales fueron elaborados considerando la escala salarial vigente aplicable a los operarios de la construcción, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel nacional entre la UOCRA y sectores empresarios de la construcción, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, como así también en relación a los costos en el medio local para la adquisición de todos los insumos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.