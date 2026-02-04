Cinco cruceros arribaron este miércoles a Ushuaia

Cinco cruceros internacionales transportando a 6.135 personas entre pasajeros y tripulantes arribaron este miércoles a Ushuaia, ratificando a la ciudad del fin del mundo como un destino estratégico.

Desde la Municipalidad se destacó que la actividad de cruceros representa un “impacto significativo en la economía local, con efectos directos e indirectos en los sectores vinculados al turismo”.

Al respecto, la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, sostuvo que “cada recalada es una oportunidad concreta de trabajo para cientos de fueguinos”, y destacó que el turismo de cruceros “tiene un efecto multiplicador inmediato en la economía local que se refleja en mayor consumo, más servicios y generación de empleo”.

Además, remarcó que Ushuaia “continúa posicionándose como un destino estratégico a nivel internacional, tanto por su condición de puerta de entrada a la Antártida como por la infraestructura y los servicios turísticos que ofrece”. Y agregó que “esto es el resultado de una política sostenida de promoción y de articulación público-privada”.

Durante la jornada el personal de la Secretaría de Turismo atendió a más de mil personas en las oficinas de información ubicadas frente al puerto.

Manfredotti subrayó la importancia de la tarea informativa que se brinda a los visitantes al momento del desembarco, ya que “el primer contacto con el destino es clave para que los turistas conozcan la oferta de servicios y productos de la ciudad”.

Finalmente, la funcionaria resaltó que Ushuaia “consolida cada temporada su rol como uno de los principales destinos de cruceros del Cono Sur, en el marco de una actividad considerada estratégica para el desarrollo económico y social de la ciudad”.