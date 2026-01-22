Cierre temporal del natatorio municipal “Héroes de Malvinas”

El Instituto Municipal de Deportes informa que desde el lunes 19 de enero el Polo Deportivo de Andorra-Natatorio Municipal “Héroes de Malvinas” permanece cerrado de manera temporaria debido a la realización de tareas de mantenimiento integral y mejoras en sus instalaciones.

USHUAIA.- Los trabajos previstos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento general del natatorio y garantizar condiciones adecuadas de uso y seguridad para deportistas, usuarios y la comunidad en general. Las tareas incluyen adecuaciones y ampliaciones en salas técnicas, mejoras en los sistemas de provisión y circulación de agua caliente, reemplazo de cañerías y elementos de maniobra, así como trabajos de mantenimiento en las piletas, que contemplan limpieza profunda, reparación de sectores puntuales y puesta en valor de revestimientos y juntas.

Desde el Instituto Municipal de Deportes se destacó que estas intervenciones son necesarias para asegurar un funcionamiento eficiente y sostenible del espacio, priorizando el cuidado de la infraestructura y la calidad del servicio que se brinda a vecinos y vecinas.