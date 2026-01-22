Sociedad

Cierre temporal del natatorio municipal “Héroes de Malvinas”

jueves 22 de enero de 2026
Diario El Sureño
El Instituto Municipal de Deportes informa que desde el lunes 19 de enero el Polo Deportivo de Andorra-Natatorio Municipal “Héroes de Malvinas” permanece cerrado de manera temporaria debido a la realización de tareas de mantenimiento integral y mejoras en sus instalaciones.

USHUAIA.- Los trabajos previstos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento general del natatorio y garantizar condiciones adecuadas de uso y seguridad para deportistas, usuarios y la comunidad en general. Las tareas incluyen adecuaciones y ampliaciones en salas técnicas, mejoras en los sistemas de provisión y circulación de agua caliente, reemplazo de cañerías y elementos de maniobra, así como trabajos de mantenimiento en las piletas, que contemplan limpieza profunda, reparación de sectores puntuales y puesta en valor de revestimientos y juntas.

Desde el Instituto Municipal de Deportes se destacó que estas intervenciones son necesarias para asegurar un funcionamiento eficiente y sostenible del espacio, priorizando el cuidado de la infraestructura y la calidad del servicio que se brinda a vecinos y vecinas.

