Personal de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad llevó adelante el cierre del año del programa “Zoonosis Más Cerca”, donde hubo diferentes actividades con el objetivo de seguir promoviendo la adopción responsable, la tenencia responsable y el cuidado integral de los animales de compañía.

USHUAIA.- El encuentro tuvo lugar afuera de la Casa Beban donde, junto con el voluntariado de Zoonosis, se pudo desarrollar un encuentro de canes con la participación de cuatro perros provenientes de los caniles municipales.

Además, personal de la Dirección de Zoonosis dispuso el carrito de Navidad y brindó servicios gratuitos de entrega de turnos de castración, vacunación antirrábica e identificación mediante el sistema de microchip. La actividad fue el cierre del año de “Zoonosis Más Cerca”.

Como resultado de la jornada, se vacunaron un total de 85 canes y felinos, y se realizaron 53 identificaciones a través de microchip en canes. Más de 150 vecinos y vecinas se acercaron a la propuesta, pudiendo conocer, compartir y pasear junto a los animales, fortaleciendo el vínculo comunitario y la concientización sobre el bienestar animal.

Asimismo, en el marco de la Expo Feria Edición Navidad, la Dirección de Zoonosis contó con un stand destinado a la adopción responsable, donde se exhibieron fotografías de los canes alojados en los caniles del Anexo de Zoonosis, ubicado camino al Parque Nacional.