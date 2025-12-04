Cierre de los Talleres de Idiomas

La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario del Municipio celebró el cierre anual de los cursos de idiomas que se dictan en la ciudad, en una jornada que reunió a estudiantes y familias para compartir aprendizajes, experiencias y diversidad cultural.

RIO GRANDE.- La Dirección de Educación Municipal llevó a cabo “Un Mundo de Palabras”, evento donde estudiantes y familias compartieron los logros alcanzados durante la cursada y recibieron sus certificados, según el nivel que cursaron.

Durante el evento, los distintos grupos presentaron producciones que reflejaron el trabajo realizado a lo largo del año: poemas, lecturas en voz alta, breves dramatizaciones, presentaciones culturales, intervenciones musicales y producciones audiovisuales elaboradas por las y los estudiantes. Cada presentación fue acompañada con entusiasmo por las familias presentes.

Es de mencionar que los talleres municipales, destinados a infancias, juventudes y personas adultas, ofrecen propuestas de inglés, portugués, alemán e italiano y se dictaron en diferentes dependencias municipales: CGP Padre Zink; Espacio Joven zona sur; Biblioteca “El Muelle” y Casa de Jóvenes. A esto se suma el Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias”, donde las clases fueron destinadas exclusivamente a mujeres.