Cierre de los talleres de Espacio Joven AGP y Zona Sur

El Municipio continúa fortaleciendo espacios que promueven el desarrollo personal, artístico y deportivo de las juventudes, acompañando sus proyectos y generando propuestas que potencian el encuentro comunitario en toda la ciudad.

RIO GRANDE.- Espacio Joven AGP y Zona Sur llevaron adelante el cierre anual de talleres en dos jornadas que convocaron a jóvenes, familias y a la comunidad en general para compartir y celebrar el trabajo realizado durante todo el año.

Las actividades se desarrollaron en la sede de O’Higgins 791, donde el viernes tuvo lugar el cierre de los talleres de música con presentaciones de violín, guitarra, freestyle, producción musical y batería.

El sábado continuó la propuesta con exhibiciones de taekwondo, jiujitsu y boxeo que reunieron a estudiantes de diferentes niveles y edades.

Durante la segunda jornada, también hubo stands con producciones de los talleres de automaquillaje, inglés, amigurumi, porcelana, dibujo y entrenamiento funcional, permitiendo a los vecinos y vecinas recorrer, conocer y valorar el proceso de aprendizaje de las juventudes a lo largo del año. Débora Galichini, subsecretaria de Participación Ciudadana.

La subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini, expresó que “en los Espacio Joven consolidamos un modelo de gestión que acompaña a las juventudes en la construcción de sus proyectos de vida, ya sea a través del deporte, la cultura, los talleres recreativos o los primeros pasos en el mundo emprendedor. Más de 10.000 jóvenes pasaron en estos 6 años de gestión por ambos espacios, eligiéndolos como lugares de expresión, formación y encuentro”.

Además, agregó que “este 2025 lanzamos nuevos programas y fortalecimos otros, como el de salud integral para adolescentes y las capacitaciones para emprendedores que ya alcanzaron a más de 450 jóvenes certificados. Para el 2026 proyectamos seguir creciendo, con más propuestas y un fuerte arraigo en ambos puntos de la ciudad, especialmente en la zona sur, donde seguimos construyendo junto a las juventudes un espacio de desarrollo y oportunidades”.