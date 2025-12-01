Cierre de año con exhibiciones, entrenamientos y manoplas

Con la presencia del campeón nacional amateur Yonathan Flores (Escuela Municipal), y del subcampeón Luciano Córdoba (Camioneros), se realizó anteayer –en el club Jorge Bergoglio, de Minkiol 75, Barrio CAP- el cierre de actividades organizado por la Asociación Fueguina de Boxeo.
RIO GRANDE.- La jornada se inauguró con una charla de la nutricionista Nadia Shapiro (15:30), dando paso luego (16:15) a un entrenamiento con manoplas, conducido por los instructores Miguel Moya y Nicolás Ayala.
Seguidamente fue el turno de las exhibiciones, con pugilistas de las Escuelas Zeus (Moya), Pistos (Ayala), Municipal (Pedro Gómez y Edgardo Alvarez) y Camioneros (Oscar González y Luciano Córdoba), siendo Carlos González el árbitro a cargo de controlar las acciones. Por último (18:00), hubo varios rounds de sparring (entrenamientos abiertos), protagonizados todos ellos por boxeadores con licencia habilitante.
AFB * CIERRE DE AÑO
Exhibiciones: 1) Franco Robirosa (Zeus/Miguel Moya)-Roberto Barrios (Pistos/Nicolás Ayala) (2 rounds de 2’); 2) Miguel Mansilla (Pistos/Ayala)-Yair De Martini (Pistos/Ayala) (2×2’); 3) Carla Guzmán (Camioneros/Oscar González)-Milagros Córdoba (Camioneros/Luciano Córdoba) (2×2’); 4) Joaquín Romero (Escuela Municipal/Pedro Gómez)-Francisco Vargas (Esc.Municipal/Gómez) (2×1:30); 5) Gastón Dávoli (Esc.Municipal/Gómez)-Maximiliano Quiroga (Esc.Municipal Chacra IV/Edgardo Alvarez) (2×2’); 6) Lisandro Navarro (Esc.Municipal/Gómez)-Alejandro Márquez (Camioneros/González) (2×2’); 7) Alejandro Márquez (Camioneros/González)-Josep Cruz (Esc.Municipal/Gómez) (1×2’); 8) Josep Cruz (Esc.Municipal/Gómez)-Lisandro Navarro (Esc.Municipal/Gómez) (1×2’); 9) Ezequiel Hervier (Esc.Municipal/Gómez)-Cristian Gómez (Esc.Municipal/Gómez) (2×2’). Manoplas: Lara Benegas con Miguel Moya; Luz Acosta y Agustina Ayala con Nicolás Ayala.