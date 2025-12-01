Deportes

Cierre de año con exhibiciones, entrenamientos y manoplas

lunes 1 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Con la presencia del campeón nacional amateur Yonathan Flores (Escuela Municipal), y del subcampeón Luciano Córdoba (Camioneros), se realizó anteayer –en el club Jorge Bergoglio, de Minkiol 75, Barrio CAP- el cierre de actividades organizado por la Asociación Fueguina de Boxeo.

RIO GRANDE.- La jornada se inauguró con una charla de la nutricionista Nadia Shapiro (15:30), dando paso luego (16:15) a un entrenamiento con manoplas, conducido por los instructores Miguel Moya y Nicolás Ayala.

PREPARATIVOS. Eric Garelli y el subcampeón Luciano Córdoba.
TRES ASALTOS. Completaron Lisandro Navarro y Alejo Márquez.
PERFILES. Ezequiel Hervier descarga ante Cristian Gómez.
DERECHAZO. Josep Cruz impacta la zona alta de Navarro.

Seguidamente fue el turno de las exhibiciones, con pugilistas de las Escuelas Zeus (Moya), Pistos (Ayala), Municipal (Pedro Gómez y Edgardo Alvarez) y Camioneros (Oscar González y Luciano Córdoba), siendo Carlos González el árbitro a cargo de controlar las acciones. Por último (18:00), hubo varios rounds de sparring (entrenamientos  abiertos), protagonizados todos ellos por boxeadores con licencia habilitante.

MUJERES. Carla Guzmán y Milagros Córdoba, en Minkiol 75.

AFB * CIERRE DE AÑO

Exhibiciones: 1) Franco Robirosa (Zeus/Miguel Moya)-Roberto Barrios (Pistos/Nicolás Ayala) (2 rounds de 2’); 2) Miguel Mansilla (Pistos/Ayala)-Yair De Martini (Pistos/Ayala) (2×2’); 3) Carla Guzmán (Camioneros/Oscar González)-Milagros Córdoba (Camioneros/Luciano Córdoba) (2×2’); 4) Joaquín Romero (Escuela Municipal/Pedro Gómez)-Francisco Vargas (Esc.Municipal/Gómez) (2×1:30); 5) Gastón Dávoli (Esc.Municipal/Gómez)-Maximiliano Quiroga (Esc.Municipal Chacra IV/Edgardo Alvarez) (2×2’); 6) Lisandro Navarro (Esc.Municipal/Gómez)-Alejandro Márquez (Camioneros/González) (2×2’); 7) Alejandro Márquez (Camioneros/González)-Josep Cruz (Esc.Municipal/Gómez) (1×2’); 8) Josep Cruz (Esc.Municipal/Gómez)-Lisandro Navarro (Esc.Municipal/Gómez) (1×2’); 9) Ezequiel Hervier (Esc.Municipal/Gómez)-Cristian Gómez (Esc.Municipal/Gómez) (2×2’). Manoplas: Lara Benegas con Miguel Moya; Luz Acosta y Agustina Ayala con Nicolás Ayala.

PUPILOS DE GOMEZ. Joaquín Romero vs. Francisco Vargas.
LA PRIMERA. Roberto Barrios bloquea a Franco Robirosa.
MANOPLAS. Lara Benegas frente a Miguel Moya
Agustina Ayala en acción ante Nicolás Ayala. 

