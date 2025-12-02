Cierre anual y balance del Centro Carla Riva

El Centro Municipal “Carla Riva” llevó adelante su cierre anual y balance 2025, en una jornada que contó con una muy buena participación de vecinas y vecinos que se acercaron a conocer el trabajo realizado durante el año y las perspectivas para el próximo ciclo.

RIO GRANDE.- El encuentro, el cual tuvo lugar en la sede de Thorne 481, permitió compartir los avances logrados en el acompañamiento y atención a personas atravesadas por situaciones de consumo problemático.

Durante la jornada, los equipos profesionales presentaron un balance del año, reflexiones sobre los desafíos venideros y las líneas de acción proyectadas para el 2026. También se compartieron testimonios de familias que transitan procesos de recuperación, brindando una mirada cercana y humana del trabajo cotidiano del dispositivo.

La directora del centro municipal, Marcela Surano, expreso que «este evento reflejó lo fructífero de estos 8 meses de trabajo juntos, logrando que las personas se acerquen con más naturalidad al dispositivo, con lo cual afirmamos nuestro lema «La prevención de esta problemática la construimos entre todos».