La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, en conjunto con la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino, llevará adelante en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi el Ciclo de Cine “Hecho en Tierra del Fuego” este 24 y 25 de septiembre.

La propuesta, que será con entrada libre y gratuita, se dará en el marco del 30° Aniversario de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi y presentará dos funciones diarias los días miércoles 24 y jueves 25 de septiembre a las 19:00 horas y 21:00 horas contando con largometrajes y cortometrajes de ficción y documentales, así como contenido interactivo, producciones de nuevos medios y la presencia de realizadores para comentar sus obras.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó que “estamos muy contentos de acompañar esta propuesta, que exhibirá a la comunidad una selección de las producciones audiovisuales realizadas en nuestra provincia, mostrando también gran talento de las y los realizadores fueguinos y los equipos técnicos. En este momento tan complejo que atraviesa nuestro cine nacional, es importante visibilizar y reconocer el gran talento con el que cuenta Tierra del Fuego y Ushuaia, así como la importancia de las políticas públicas que fomentaron su desarrollo”.

Por su parte Juan Pablo Lattanzi, presidente de ACAF, declaró que “invitamos a la comunidad a participar de esta propuesta, donde no solo podrán acceder a producciones audiovisuales realizadas en Tierra del Fuego, sino escuchar a las y los realizadores fueguinos que participaron en su creación, poniendo en valor todo este material realizado en los últimos años”.

Para conocer más sobre el Ciclo de Cine “Hecho en Tierra del Fuego”, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush y las de la Asociación Civil del Audiovisual Fueguino en @acaf_audiovisual.