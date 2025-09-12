Ciclo ABRE en Tolhuin, se presenta “Auralonik”

El próximo sábado 13 de septiembre a las 20:00, la Casa de la Cultura será escenario de la quinta edición del ciclo ABRE, una iniciativa que se consolida como punto de encuentro para la comunidad a través del arte y la música.

TOLHUIN.- En esta nueva jornada, se presentará “Auralonik”, un proyecto musical encabezado por Lorena Fuentes y Rocío Rovira, acompañadas por un grupo de destacados músicos que invitan al público a sumergirse en sonoridades frescas y experimentales. Se trata de una propuesta que busca expandir los horizontes culturales de la ciudad y acercar a los vecinos a expresiones artísticas innovadoras.

El evento es con entrada libre y gratuita, aunque con capacidad limitada, lo que refuerza el llamado a asistir con anticipación. La cita será en la Casa de la Cultura de Tolhuin, espacio que se ha transformado en escenario de experiencias compartidas, donde el arte local y regional encuentra un espacio de visibilidad y disfrute colectivo.

Con ABRE, Tolhuin sigue apostando a la creación de espacios que fortalecen el vínculo social y cultural, demostrando que el arte tiene la capacidad de reunir, emocionar y proyectar nuevas miradas para la comunidad.