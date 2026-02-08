Ciclista fueguino busca apoyo para competir a nivel nacional

Lucca Lepio tiene 16 años y un sueño claro: seguir creciendo en el ciclismo de montaña y representar a Tierra del Fuego en competencias nacionales. El próximo 22 de febrero deberá estar en Piedra del Águila, Neuquén, para disputar una fecha de la Copa Argentina MTB, y en abril planean viajar a Mendoza para una carrera única de XCO. Ante los altos costos que implica sostener su carrera deportiva, su familia salió a buscar acompañamiento y sponsors.

Natalia Moya, mamá del joven ciclista, contó que el vínculo de Lucca con la bicicleta viene desde muy chico. “Él viene andando en bici desde muy chiquito, el año pasado pudimos llevarlo a competir a Comodoro a una fecha de un abierto argentino de XCO, tiene varias carreras ya corridas con varios podios importantes acá en la provincia, ahora vamos a viajar a Neuquén a Piedra del Águila, a la Copa Argentina”.

Sin embargo, explicó que el esfuerzo económico recae completamente en la familia. “La verdad que nosotros venimos costeando siempre todo como papás, acompañando y cada vez se hace más difícil poder seguir acompañando porque conlleva el entrenador, el nutricionista, un montón de cosas”.

Actualmente, funcionan como un “team familiar” y difunden el recorrido deportivo de Lucca a través de redes sociales. “Nosotros ahora vamos a viajar la semana próxima a Neuquén, el 22 de febrero corre la Copa Argentina, nosotros formamos como un team familiar”, relató Natalia, y agregó que pueden encontrarlos en Instagram bajo la cuenta LosLepiola.

Con el objetivo de sumar apoyo, también habilitaron una vía solidaria. “Buscamos poder llegar a conseguir algunos sponsors, el año pasado estuvimos haciendo rifa, vendiendo bonos. Lo que ahora propusimos fue poner un alias por si alguien quería colaborar: Lepiola2026, por si la gente quiere colaborar o si hay alguna persona que quiera esponsorearlo que se comunique con nosotros”.

Lucca compite tanto en MTB como en ruta y ya integra el seleccionado fueguino. Su mamá detalló: “Él ya ha salido a competir, es parte del seleccionado de Tierra del Fuego, ya ha salido a competir con bici de ruta a los juegos EPADE y Evita, el año pasado fue a Araucanía”.

Finalmente, Natalia remarcó el valor del esfuerzo del adolescente: “Él tiene 16 años y es de Ushuaia, es el único ciclista que está yendo a competir afuera y es muy importante eso, por el valor que él le pone y el esfuerzo”.