Chubut: se redujo el peligro de incendios, mientras continúan extinguiendo el fuego

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informaron que para este lunes se redujo el peligro de incendios en la provincia de Chubut, mientras que la labor de los brigadistas, bomberos y voluntarios continuaba para extinguir los focos que siguen activos.

BUENOS AIRES (NA).- Luego de que el Gobierno Nacional confirmó que se extinguieron 22 de los 32 focos y que ya se quemaron más de 12 mil hectáreas, las últimas proyecciones indican que el índice de peligro de incendios se redujo de “muy extremo” a “alto” en las últimas horas.

Aunque las alertas continúan y el factor climático todavía es el protagonista, quienes combaten los incendios se muestran expectantes ante esta nueva actualización de peligrosidad.

En este marco, otro dato que generó alivio es que las lluvias que se registraron este fin de semana ayudaron al arduo trabajo de los expertos y vecinos que desde hace una semana están a la orden de los incendios, mientras que se espera que para mitad de semana haya lluvias de manera aislada.

Las temperaturas máximas de esta semana rondarán entre los 18 y 21 grados, mientras que se esperan fuertes vientos en los próximos días.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Después de jornadas de angustia y fuego descontrolado, la naturaleza dio una tregua en la Comarca Andina cuando este domingo, que comenzó como un día de peligro extremo por el viento fuerte, se transformó en un escenario de alivio con la llegada de las primeras lluvias a las zonas más castigadas de Chubut, como el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo y Epuyén. FOTO NA: GOB DE CORDOBA.