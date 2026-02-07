Choque y vuelco en la rotonda de la Trucha sin personas lesionadas

El siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde en Río Grande, cuando una camioneta fue impactada por un automóvil al ingresar a la rotonda. Todos los ocupantes resultaron ilesos.

RÍO GRANDE. – Un importante siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 17:30 horas en un sector de la rotonda de la Trucha, en esta ciudad, donde una camioneta terminó volcando tras ser colisionada por otro rodado.

Ua camioneta Ford EcoSport, conducida por Luis Quinteros, de 38 años, quien viajaba acompañado por otro hombre mayor de edad, circulaba desde la zona del aeropuerto y, al ingresar a la rotonda, fue impactada por un automóvil Chevrolet Prisma, manejado por Fernando Gamarra, de 30 años.

A raíz del impacto, la camioneta perdió estabilidad y volcó; afortunadamente ninguno de los ocupantes de ambos vehículos sufrió lesiones.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó las correspondientes pruebas de alcoholemia a los conductores, arrojando resultados negativos. Asimismo, efectivos policiales llevaron adelante las actuaciones de rigor.