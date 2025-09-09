Choque simple entre una camioneta y un auto

Ocurrió en un sector muy transitado en Río Grande. Afortunadamente no hubo heridos.

RÍO GRANDE. – En el transcurso de esta tarde, dos rodados colisionaron en la esquina de las calles Estrada e Irigoyen de esta ciudad.

Se trató de una camioneta Ford EcoSport color gri, que conducía Nilda Santos (75) y un vehículo Fiat Cronos color gris, manejado por José Oyarzo de (72).

De manera preventiva se solicitó la ambulancia del hospital regional quienes asistieron a ambos conductores en el lugar y no fue necesario trasladarlos al hospital.

Dos vehículos colisionaron y hubo una pelea entre conductores

USHUAIA. – Hoy al mediodía, en la calle Magallanes al 1300 de esta ciudad, dos vehículos colisionaron un Fiat Cronos y luego del siniestro vial un conductor agredió al otro.

Fue protagonizado por un auto Fiat Cronos que conducía Enzo Elías Unquen Muñoz (25), y un Chevrolet Spin que manejaba Marcelo Luis Bustamante (51).

Tras el incidente, uno de los involucrados manifestó haber sufrido una lesión leve producto de una agresión.