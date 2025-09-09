Policiales

Choque simple entre una camioneta y un auto

martes 9 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Ocurrió en un sector muy transitado en Río Grande. Afortunadamente no hubo heridos.

RÍO GRANDE. – En el transcurso de esta tarde, dos rodados colisionaron en la esquina de las calles Estrada e Irigoyen de esta ciudad.

Se trató de una camioneta Ford EcoSport color gri, que conducía Nilda Santos (75) y un vehículo Fiat Cronos color gris, manejado por José Oyarzo de (72).

De manera preventiva se solicitó la ambulancia del hospital regional quienes asistieron a ambos conductores en el lugar y no fue necesario trasladarlos al hospital.

Dos vehículos colisionaron y hubo una pelea entre conductores

USHUAIA. – Hoy al mediodía, en la calle Magallanes al 1300 de esta ciudad, dos vehículos colisionaron un Fiat Cronos y luego del siniestro vial un conductor agredió al otro.

Fue protagonizado por un auto Fiat Cronos que conducía Enzo Elías Unquen Muñoz (25), y un Chevrolet Spin que manejaba Marcelo Luis Bustamante (51).

Tras el incidente, uno de los involucrados manifestó haber sufrido una lesión leve producto de una agresión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *