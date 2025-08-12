Choque simple entre dos vehículos

Ocurrió minutos después del mediodía en Ushuaia. La conductora de uno de los rodados fue trasladada al hospital, donde finalmente se constató que tenía lesiones leves.

USHUAIA. – Hoy dos rodados tuvieron un choque en la intersección de Avenida Héroes de Malvinas y calle Albatros de esta ciudad. La conductora de uno de los vehículos fue trasladada al hospital.

El siniestro vial fue protagonizado por una Nissan March, que manejaba María Barrantes (31) y una camioneta Chevrolet Tracker, conducida por Claudia Vivona (52).

Tras la colisión la conductora del Chevrolet fue trasladada al hospital Regional Ushuaia para su evaluación médica, donde se constató que tenía lesiones leves.

Ambas conductoras tenían la documentación vehicular.