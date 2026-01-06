Choque múltiple en Ushuaia: tres vehículos involucrados y sin personas lesionadas

El siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles Cervantes y Solís durante la tarde. No se registraron heridos y la documentación de los rodados estaba en regla.

USHUAIA.– Alrededor de las 17:53 horas de este martes, se produjo una colisión vehicular en la intersección de las calles Cervantes y Solís de esta ciudad, en la que se vieron involucrados tres vehículos. A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas.

El incidente fue protagonizado por un Suzuki Vitara, conducido por Santiago Gael Roa Barría, de 20 años; una camioneta Nissan Pathfinder, al mando de Nelson Edgardo Pereira, de 53; y un Ford Territory que se encontraba estacionado y sin ocupantes, propiedad de José Carlos Bartizzaghi, de 71 años.

Personal policial intervino en el lugar y constató que ninguno de los conductores presentaba lesiones. Asimismo, se verificó que los vehículos contaban con la documentación correspondiente en regla.