Choque entre un auto y una moto dejó a un joven con lesiones leves

El siniestro vial ocurrió esta tarde en la intersección de Kuanip y Perón de Ushuaia. El motociclista no requirió traslado al hospital.

USHUAIA.– Este sábado se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles Kuanip y Perón, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

El hecho involucró a un vehículo Renault Kwid, conducido por Cristian Guaymas, de 44 años, y una motocicleta marca Benelli, que era guiada por Alexis Rojas, de 19 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista presentó escoriaciones de carácter leve, por lo que fue asistido en el lugar y no requirió traslado a un centro de salud. Asimismo, se constató que el joven no contaba con la documentación habilitante para circular, labrándose las actuaciones correspondientes.