Policiales

Choque entre un auto y una moto

domingo 19 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Sucedió en Ushuaia. El motociclista tuvo lesiones leves.

USHUAIA. – Hoy se produjo una colisión entre un vehículo y una motocicleta. Ocurrió en un sector urbano y el motociclista tuvo lesiones leves; fue asistido en el lugar por profesionales de emergencia y no fue necesario trasladarlo al hospital.

El siniestro vial sucedió en la intersección de Kuanip y Rubinos; fue protagonizado por una moto marca Honda Wave 110, que conducía Dylan Barrientos Maggui (20) y un automóvil Toyota Yaris color negro, manejado por un hombre de 28 años de edad.

El motociclista resultó con lesiones leves.

