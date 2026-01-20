Choque entre moto y automóvil

Las unidades colisionaron en la intersección de las calles Onas y Maipú de la ciudad de Ushuaia. Una joven y su acompañante resultaron con lesiones leves.

USHUAIA.– Hoy se registró un incidente vial en la intersección de las calles Onas y Maipú, en pleno centro de la ciudad.

El siniestro involucró a una motocicleta Honda 150, conducida por Rocío Valle, de 24 años, quien iba acompañada por un hombre que sufrió lesiones leves, y a un automóvil Toyota Corolla Cross al mando de Dalinda Moy, de 57 años.

Tras el impacto, personal policial y sanitario acudió al lugar para asistir a los ocupantes de la moto, quienes fueron trasladados para su evaluación médica. La conductora del automóvil no presentó heridas.