Policiales

Choque entre dos vehículos

domingo 24 de agosto de 2025
Diario El Sureño
Ocurrió ayer en un circulado sector de Río Grande. Cuatro personas, de ambos rodados, fueron trasladadas en ambulancias al hospital.

RÍO GRANDE. – En la tarde del sábado, un sector de la intersección de las calles 9 de julio e Irigoyen de esta ciudad fue escenario de una colisión entre dos vehículos. Varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladados al hospital.

El incidente vial fue protagonizado por un auto marca Renault Kawai que conducía Pablo Szhewarek y un vehículo Fiat Punto, que manejaba Matías Plante, quien iba acompañado por una mujer y una menor de edad.

