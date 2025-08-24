Choque entre dos vehículos

Ocurrió ayer en un circulado sector de Río Grande. Cuatro personas, de ambos rodados, fueron trasladadas en ambulancias al hospital.

RÍO GRANDE. – En la tarde del sábado, un sector de la intersección de las calles 9 de julio e Irigoyen de esta ciudad fue escenario de una colisión entre dos vehículos. Varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladados al hospital.

El incidente vial fue protagonizado por un auto marca Renault Kawai que conducía Pablo Szhewarek y un vehículo Fiat Punto, que manejaba Matías Plante, quien iba acompañado por una mujer y una menor de edad.