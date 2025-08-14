Choque entre dos vehículos

Sucedió en esta jornada en una circulada intersección de calles de Ushuaia. Una mujer fue trasladada al hospital.

USHUAIA. – Dos vehículos protagonizaron una colisión en la esquina de las calles Luis Vernet y Fique. Una persona fue trasladada al nosocomio central de esta ciudad.

Se trató de un Chevrolet Spin, que conducía Silvia Arce (43), quien iba acompañada por Alicia Rodríguez (72); y un auto Fiat Mobi que manejaba César Mauricio Galván (25).

La conductora del Chevrolet Spin y su acompañante fueron trasladadas al hospital para su evaluación médica. El conductor del Fiat Mobi no tuvo lesiones.

Cabe indicar que ambos conductores involucrados en este siniestro vial contaban con la documentación vehicular en regla.

Estado en que quedó el Fiar Mobi tras una colisión con un Chevrolet Spin.