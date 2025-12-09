Choque entre dos camionetas en una esquina semaforizada de la Margen Sur

El siniestro ocurrió esta mañana en Tolhuin y Wonska de Río Grande. Tras el impacto, uno de los vehículos terminó contra la fachada de un comercio. No se registraron heridos.

RÍO GRANDE.– Esta mañana, en la intersección semaforizada de las calles Tolhuin y Wonska, en la Margen Sur, dos camionetas colisionaron, y afortunadamente no se registraron personas heridas.

El choque involucró a una Hával roja, conducida por Lucas Choque (segundo jefe de la Comisaría Cuarta) y a una Hyundai Tucson negra, al mando de Agustín Aldea (50). A raíz del impacto, la Hyundai continuó su marcha y terminó colisionando contra un sector de un comercio ubicado en la zona.

El siniestro dejó importantes daños materiales tanto en los rodados como en la estructura del local comercial, pero no hubo lesionados.