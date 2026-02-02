Choque en un cordón sanitario dejó tres personas lesionadas

El siniestro vial ocurrió ayer a la madrugada en la intersección de Maipú y Guaraní de Ushuaia, mientras un móvil policial escoltaba a una ambulancia. Un vehículo remis fue el otro rodado afectado. Dos efectivos y una mujer resultaron heridos.

USHUAIA.- El domingo personal de la Comisaría Quinta intervino en un domicilio del barrio Tres Banderas, donde un hombre de 50 años se encontraba en estado crítico. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al hospital, por lo que se dispuso la realización de un cordón sanitario.

Para dicho operativo se asignó un móvil policial que circulaba por delante de la ambulancia. En ese contexto, y mientras se desplazaban por la ciudad, se produjo una colisión entre el vehículo oficial y un automóvil Citroën C4 afectado al servicio de remis, en la intersección de las calles Maipú y Guaraní.

Como consecuencia del siniestro vial, resultaron lesionados dos efectivos policiales que se movilizaban en el patrullero y una mujer, familiar del paciente que era trasladada en la ambulancia. En tanto, los ocupantes del remis involucrado no sufrieron lesiones.

Río Grande: chocaron a un móvil policial que se dirigía a un incendio

RÍO GRANDE.- Alrededor de las 9:40 horas del domingo, un móvil policial que circulaba por la calle Los Jazmines por una emergencia de incendio en una casa, fue colisionado por un automóvil marca Peugeot.

El rodado particular era conducido por Yonatan Parra, de 38 años, quien iba acompañado por una mujer adulta. Ambos ocupantes del vehículo resultaron ilesos tras el impacto.

Como consecuencia del siniestro, una agente policial que se encontraba en el móvil sufrió lesiones leves y fue trasladada de manera preventiva en ambulancia al nosocomio local, donde se le realizaron las evaluaciones médicas correspondientes.