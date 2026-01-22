Choque en la ruta de Circunvalación dejó a un conductor hospitalizado de manera preventiva

El siniestro vial ente dos camionetas ocurrió este jueves por la tarde en el acceso al barrio Los Cisnes de Río Grande. Uno de los involucrados fue trasladado al hospital por dolencias cervicales.

RÍO GRANDE.– Este jueves, alrededor de las 18:30 horas, personal policial intervino en un siniestro vial registrado en un sector de la Ruta de Circunvalación, en el acceso al barrio Los Cisnes de esta ciudad.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Fiat Strada, conducida por Gustavo Albornoz (37), quien no presentó lesiones, y una Ford Ranger, al mando de Carlos González (49). Este último manifestó dolencias en la zona del cuello, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado de manera preventiva en ambulancia al Hospital Regional Río Grande.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor a fin de establecer la mecánica del accidente y las responsabilidades correspondientes.