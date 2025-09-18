Choque en la ruta 3: un vehículo chocó contra un camión

El siniestro vial ocurrió ayer a la tarde en un sector de la ruta 3, en un ingreso a la ciudad de Tolhuin. El conductor del rodado menor fue rescatado por los bomberos donde utilizaron maquinaria neumática.

TOLHUIN. – Cerca de las 17:09 del miércoles, dos rodados fueron protagonistas de una colisión ocurrida en un sector de la Ruta Nacional N°3, a la altura del km 2953.

El incidente vial participó a un camión marca Volvo, modelo FH-460 4×2 T, que conducía Antonio Oviedo (26), que se encontraba estacionado sobre la banquina con sentido sur/norte; y un vehículo marca Toyota modelo Etios, que manejaba José Luis Aguillón (75), quien iba acompañado de Elvira Ritschard (75), quienes se desplazaban en sentido norte/sur.

Debido a la magnitud de siniestro vial, los bomberos voluntarios que llegaron al lugar debieron utilizar maquinaria neumática para socorrer al conductor del rodado menor. Tras ser rescatados, fueron trasladados al Hospital Modular para su atención médica; el conductor del camión no tuvo dolencias.