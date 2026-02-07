Choque en la Ruta 3 a la altura del Club Hípico: un conductor estaba alcoholizado

La colisión ocurrió hoy en un sector de la Ruta Nacional Nº3 en Ushuaia y fue protagonizada por un utilitario Renault Kangoo y una Fiat Ducato. No se registraron personas lesionadas.

USHUAIA.– Dos vehículos protagonizaron una colisión este miércoles en un tramo de la Ruta Nacional Nº3, a la altura del Club Hípico de esta ciudad. Pese al impacto, no se registraron personas lesionadas.

El siniestro vial involucró a un Renault Kangoo, color blanco, conducida por Sebastián Sena, de 50 años, quien circulaba como único ocupante, y a una Fiat Ducato, también de color blanco, al mando de Norberto Verdu, de 81 años, quien viajaba acompañado por una mujer mayor de edad.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor de la Renault Kangoo presentaba signos evidentes de encontrarse en aparente estado de ebriedad, por lo que se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a las autoridades competentes.