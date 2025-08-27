Policiales

Choque de vehículos: un adulto y dos menores fueron trasladadas al hospital

miércoles 27 de agosto de 2025
El siniestro vial ocurrió esta tarde en Río Grande. Tres personas fueron trasladadas en ambulancia al nosocomio.

RÍO GRANDE. – Hoy a la tarde se produjo una colisión vehicular en un sector de la Avenida San Martín y Pioneros Fueguinos de esta ciudad.

Personal de la Comisaría Tercera intervino en el caso y se trató de un automóvil Toyota Corolla color gris, que conducía Walter Corvalán, (64) y un vehículo Honda City color gris oscuro, manejado por Jonathan Delgado (39), quien iba acompañado por una mujer y dos menores de edad.

Tras el impacto se solicitó una ambulancia y trasladaron al hospital a Jonathan Delgado y a los menores.

