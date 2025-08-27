Choque de vehículos: un adulto y dos menores fueron trasladadas al hospital

El siniestro vial ocurrió esta tarde en Río Grande. Tres personas fueron trasladadas en ambulancia al nosocomio.

RÍO GRANDE. – Hoy a la tarde se produjo una colisión vehicular en un sector de la Avenida San Martín y Pioneros Fueguinos de esta ciudad.

Personal de la Comisaría Tercera intervino en el caso y se trató de un automóvil Toyota Corolla color gris, que conducía Walter Corvalán, (64) y un vehículo Honda City color gris oscuro, manejado por Jonathan Delgado (39), quien iba acompañado por una mujer y dos menores de edad.

Tras el impacto se solicitó una ambulancia y trasladaron al hospital a Jonathan Delgado y a los menores.