Choque de vehículos en un sector semaforizado

El incidente vial ocurrió anoche en Río Grande. Los conductores de ambos rodados y una mujer fueron trasladados al hospital.

RÍO GRANDE. – Anoche alrededor de las 22:00 horas, se produjo una colisión vehicular en un sector de la Avenida San Martín al 1600 y un derivador, donde hay semáforos, a pocos metros de un concurrido supermercado.

El siniestro vial fue protagonizado por un vehículo Fiat Uno, color blanco y un Volkswagen Golf color gris. Tras el choque una ambulancia llegó al lugar y los profesionales procedieron al traslado al hospital de ambos conductores y de una acompañante que iba en el vehículo Fiat.

El personal de Tránsito Municipal realizó las pruebas de alcoholemia a los conductores y ambos arrojaron resultados negativos.