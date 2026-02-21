Choque de vehículos en el cruce semaforizado de la Ruta 3 y D’Agostini

El siniestro vial ocurrió anoche en la intersección semaforizada en Río Grande. El conductor de 20 años fue trasladado al hospital, mientras que el otro automovilista resultó ileso. Ambos dieron negativo en el test de alcoholemia.

RÍO GRANDE.– En la noche de este viernes se produjo una colisión entre dos vehículos en la intersección con semáforos de la Ruta Nacional N°3 y la calle D’Agostini, en esta ciudad.

El siniestro vial fue protagonizado por un Volkswagen Gol, conducido por Bruno Villarroel (20), y un Fiat Cronos, al mando de Armando Pérez (57). Como consecuencia del impacto, el joven conductor del Gol debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital regional, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Por su parte, Pérez no sufrió heridas.

Personal policial intervino en el lugar del hecho y realizó los correspondientes controles de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultado negativo.