Chocaron una moto y un auto

El incidente vial ocurrió esta madrugada en Ushuaia. El motociclista fue trasladado al hospital. Las dos unidades fueron secuestradas porque sus conductores tuvieron el test de alcoholemia con resultado positivo.

USHUAIA. – Cerca de las 3:50 horas de hoy, la intersección de las calles Marco Zar y Fuegia Basket fue escenario de un siniestro vial entre una motocicleta y un vehículo. La persona que conducía la unidad de dos ruedas fue trasladado al hospital y sufrió lesiones leves.

Se trató de una motocicleta Honda Wave que guiaba José Luis Flores (24) y un Fiat Palio conducido por Fernando Sebastián Altamirano (32), quien tras el siniestro vial se había retirado del lugar y finalmente fue localizado.

El motociclista Flores fue trasladado al hospital y con lesiones leves. Ambos conductores arrojaron alcoholemia positiva y por ende el personal de Tránsito incautó los vehículos.