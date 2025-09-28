China lamenta que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya prorrogado el acuerdo nuclear con Irán

China lamenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya prorrogado el acuerdo nuclear con Irán de 2015, declaró un enviado chino.

NACIONES UNIDAS (Xinhua/NA).- El Consejo de Seguridad no logró adoptar una resolución elaborada por China y Rusia que habría prorrogado por seis meses el acuerdo nuclear entre Irán y los seis principales países: Alemania, China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia ni la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad que avaló dicho acuerdo.

Esto también habría evitado la reimposición de las sanciones de la ONU contra Irán.

Al explicar la votación del viernes, Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante las Naciones Unidas, expresó su profunda decepción por el resultado.

“La situación actual ha llegado a un punto crítico. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que mantengan la calma y la moderación, continúen el diálogo y la colaboración, gestionen la situación actual con prudencia y eviten la escalada de tensiones”, declaró Geng.

Alemania, Francia y Gran Bretaña—los tres países europeos (E3) del acuerdo nuclear con Irán, formalmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)— afirmaron que activaron el mecanismo de restitución rápida el 28 de agosto al notificar al Consejo de Seguridad el “incumplimiento” de Teherán.

Según la Resolución 2231, las sanciones de la ONU vigentes antes de la adopción de la resolución se reanudarían 30 días después de la notificación, a menos que el Consejo de Seguridad adoptara una resolución que decidiera lo contrario.

El borrador de resolución del 19 de septiembre a tal efecto fracasó.

Sin embargo, la legalidad de la medida de los tres países ha sido cuestionada, ya que se salta el Mecanismo de Resolución de Disputas (RMD) previsto en el PAIC y la Resolución 2231.

Según el PAIC y la Resolución 2231, el MRD tiene 35 días para resolver el desacuerdo. La restitución rápida solo puede activarse si el MRD no logra resolver el problema.

La Resolución 2231 expira el 18 de octubre de 2025, fecha tras la cual el Consejo de Seguridad dejaría de considerar el acuerdo nuclear con Irán.

En vista del conflicto en curso en Gaza y la inestabilidad generalizada en Oriente Medio, “Instamos a Estados Unidos a demostrar voluntad política respondiendo positivamente a la propuesta de Irán de reanudar las conversaciones y comprometiéndose inequívocamente a abstenerse de nuevos ataques militares contra Irán”, declaró Geng.

China también insta al E3 a “abandonar su enfoque de impulsar sanciones y presión coercitiva contra Irán”, añadió Geng.

El regreso incondicional de los firmantes originales del PAIC a la mesa de negociaciones facilitaría un acuerdo político, afirmó Geng.

“Todas las partes deben entablar un diálogo basado en el respeto mutuo y en igualdad de condiciones, esforzándose por encontrar el máximo común denominador que dé cabida a las legítimas preocupaciones de todas las partes. El Consejo de Seguridad debe desempeñar un papel constructivo para ayudar a las partes pertinentes a reconstruir la confianza y superar las diferencias”, añadió.

Los objetivos y propósitos fundamentales establecidos por el PAIC y la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad no deben abandonarse.

Los principios clave de un enfoque gradual y recíproco, así como el equilibrio entre derechos y obligaciones, siguen vigentes, afirmó.

Irán debe seguir cumpliendo su compromiso de no desarrollar armas nucleares.

Todas las demás partes deben respetar plenamente el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, añadió. Como parte del PAIC, China se ha comprometido con el objetivo de la no proliferación nuclear, defendiendo firmemente la autoridad, la eficacia y la integridad del mismo y promoviendo una fiel implementación del acuerdo por todas las partes, afirmó Geng.

Tras la retirada de Estados Unidos del PAIC en 2018 y ante el actual estancamiento en la cuestión nuclear iraní, China ha promovido activamente el diálogo y la colaboración entre todas las partes, desempeñando un papel positivo y constructivo en la resolución de las diferencias mediante negociaciones, añadió.

Deseo reiterar que el firme compromiso de China con la salvaguardia de la paz y la seguridad internacionales se mantiene inalterado. Su voluntad política de buscar una solución política a la cuestión nuclear iraní se mantiene inquebrantable.

Sus esfuerzos diplomáticos para promover el diálogo y la cooperación entre todas las partes no cejarán en su empeño», declaró Geng.

Junto con todas las partes, China está dispuesta a mantener una postura objetiva e imparcial en sus incansables esfuerzos por lograr una solución política integral a la cuestión nuclear iraní, añadió.

