China alza la voz en defensa de Venezuela

China se opone a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto y pide a todas las partes evitar una mayor escalada de la situación, manifestó hoy Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

PEKIN (Xinhua/NA).- El 29 de noviembre, Estados Unidos afirmó que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debía considerarse cerrado “en su totalidad”.

El Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que se oponía firmemente a estas declaraciones de Estados Unidos, argumentando que violan los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Numerosos países de América Latina y el Caribe expresaron su oposición a las declaraciones estadounidenses.

En respuesta, Lin declaró en una rueda de prensa regular que China se opone a cualquier acto que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países.

Igualmente, el portavoz instó a todas las partes a defender conjuntamente el estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Por su parte, Venezuela advirtió martes en La Haya que la estabilidad en el Caribe enfrenta un escenario “amenazado” por lo que describió como un despliegue militar estadounidense “sin precedentes” en aguas cercanas a sus costas.

La delegación venezolana presentó esta posición durante la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI). El embajador permanente de Venezuela ante el IPC, Héctor Constant Rosales, señaló que estas operaciones buscan “afectar la soberanía” de Venezuela y generan riesgos para “una región amante de la paz”.

Según afirmó, la representación venezolana acudió al foro internacional para “alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional”.

El diplomático vinculó además esa situación con un clima de “intimidación” que, aseguró, pesa sobre el trabajo del CPI como consecuencia de “sanciones, amenazas y presiones políticas” dirigidas a fiscales y jueces.

A su juicio, estas prácticas buscan frenar investigaciones y condicionan las decisiones de la Corte. Constant sostuvo que Venezuela “sabe lo que significa” la imposición de coercitivas como mecanismo de “chantaje político”, por lo que insistió en que el IPC debe evaluar el “carácter punible” de ese tipo de acciones.

El embajador reiteró además que Venezuela, “como Estado soberano”, tiene la facultad de conducir sus procesos penales sin injerencias ajenas.

En su intervención, agregó que la justicia internacional no puede transformarse en un instrumento “de dominación selectiva”, ni operar con “un doble rasero” que, a su juicio, termina por beneficiar a los actores más poderosos en detrimento de países que reivindican independencia y soberanía.

Se refirió al cierre de la oficina técnica del CPI en Caracas, anunció el lunes, y afirmó que esa decisión no modificará “el espíritu de cooperación” mostrado por Venezuela en materia de derechos humanos y respeto al derecho internacional.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian. REDES.