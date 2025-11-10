China activa respuesta de emergencia ante acercamiento de tifón Fung-wong

La Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequías de China activó hoy lunes una respuesta de emergencia de tifón de nivel IV en Fujian, Guangdong, Zhejiang y Hainan, tras la entrada del tifón Fung-wong en el Mar Meridional de China y su avance hacia el noroeste.



BEINJING (Xinhua/NA).- Fung-wong, la tormenta con nombre número 26 de la temporada de tifones 2025 en el Pacífico, se localiza actualmente en la región centro-oriental del Mar Meridional de China y se espera que toque tierra en la costa sudoccidental de Taiwán entre la tarde y la noche del miércoles, con vientos de fuerza entre 10 y 12.

En respuesta, múltiples provincias costeras activaron medidas de emergencia. La provincia de Guangdong, en el sur de China, activó hoy a las 10:00 hora local una respuesta de emergencia por vientos de nivel IV.

Se pronostica que este tifón tendrá un efecto significativo en las aguas costeras de Guangdong en los próximos días. Se espera que entre el martes y el miércoles, las localidades del este de la provincia experimenten lluvias de ligeras a intensas debido a los sistemas nubosos externos del tifón Fung-wong.

El centro provincial de control de inundaciones, sequías y vientos de Guangdong ha instalado en todas las regiones y departamentos pertinentes para mejorar los sistemas de pronósticos y alerta temprana, activar con prontitud los protocolos de emergencia, y aplicar de manera efectiva la totalidad de las medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población y sus bienes.

En la provincia de Fujian, en el este de China, una respuesta de emergencia de nivel III fue activada hoy a las 16:00 hora local.

Se espera que el tifón traiga lluvias moderadas en las zonas costeras del martes al miércoles y que algunas regiones experimenten lluvias intensas o tormentas.

Se ordenó a las autoridades locales y departamentos gubernamentales vigilar de cerca la situación del tifón e implementar las medidas de emergencia necesarias.

La provincia de Zhejiang en el este de China también comenzó con los preparativos, ordenó a las autoridades y ciudades costeras tomar medidas preventivas, incluyendo ordenar a los barcos buscar refugio, suspender el trabajo de ingeniería marítima y cerrar las atracciones turísticas costeras.

China cuenta con un sistema de respuesta de emergencias de cuatro niveles para tifones, en el cual el nivel represento la situación más grave.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Euros News (redes).