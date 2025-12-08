China acelera hacia los 4.000 km/h: el tren supersónico que quiere reemplazar al avión

La carrera por el transporte del futuro tiene un protagonista claro. China, líder mundial en alta velocidad ferroviaria, está probando un tren de levitación magnética dentro de un tubo de vacío —el proyecto T-Flight— con un objetivo que parece ciencia ficción: alcanzar los 4.000 km/h, una velocidad que superaría la del sonido y reduciría trayectos de horas a minutos. Pero lograrlo es solo la mitad del reto; mantener un sistema así operativo será la verdadera batalla tecnológica.

Del AVE al tren que quiere dejar al avión obsoleto

En 2008 China contaba con apenas 120 km de líneas de alta velocidad. Hoy posee la red más extensa del planeta y sigue ampliándola. Pero su ambición va más lejos: un tren que no toque las vías, flote mediante magnetismo y viaje dentro de un tubo casi sin aire, reduciendo de forma drástica la fricción.

Ese concepto —Maglev + sistema tipo Hyperloop— es la base del T-Flight, desarrollado por la empresa estatal CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). 🇨🇳 China está desarrollando un tren Maglev que puede alcanzar 650 km/h en 7 segundos. pic.twitter.com/cYmKAG4mu4 — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) June 18, 2025

Maglev en vacío parcial: así funciona el coloso T-Flight

El tren levita gracias a superconductores magnéticos, elevándose hasta 100 mm (diez veces más que un Maglev convencional). Al eliminar el contacto físico y reducir la presión del aire dentro de un tubo sellado, la resistencia aerodinámica cae casi a cero. Resultado: velocidades imposibles para un tren tradicional.

Hasta ahora, las pruebas han sido prometedoras:

2024: alcanzó 623 km/h, récord mundial para Maglev.

2025 (laboratorio): 650 km/h en solo 7 segundos.

Objetivo inmediato: 800–1.000 km/h con un circuito de prueba de 60 km.

Las fases futuras apuntan más alto: 2.000 km/h y, en la última etapa, los ansiados 4.000 km/h, velocidades que competirían con aviones supersónicos.

Viajar entre ciudades en minutos… si logran mantenerlo

Construir el tren es sólo el primer paso. El gran obstáculo será mantener un tubo de vacío operativo durante cientos de kilómetros. Cada junta debe permanecer hermética frente a dilataciones térmicas, desgaste, vibraciones o fallos estructurales. Se calcula que un tramo de 600 km requeriría una junta cada 100 metros: miles de puntos vulnerables.

Además, aún no existen normativas de seguridad, protocolos de evacuación ni estándares certiﬁcables para un transporte así. Una descompresión brusca sería crítica.

¿Utopía o futuro inevitable?

A pesar de las dudas, el proyecto avanza con ritmo sostenido. Si China logra escalar el modelo, un viaje de Beijing a Shanghái podría durar minutos en lugar de horas. Su impacto económico sería enorme y la aviación comercial de corto-medio alcance quedaría en jaque.

Si un país puede conseguirlo, ahora mismo, es China.