Chile registra la tasa de natalidad más baja en su historia

Chile registra la tasa de natalidad más baja de su historia, con menos de un hijo por mujer, que lo ubica entre los países en el mundo con el menor número de nacimientos, según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

BUENOS AIRES (NA).- Los nacimientos en Chile comenzaron a descender a partir de 2010, especialmente por una brusca disminución de los embarazos adolescentes y la postergación de la maternidad por parte de las mujeres adultas, reportó el sitio DW.

En una presentación a la prensa de los resultados del censo de 2024, el INE señaló que el país alcanzó en 2025 la tasa global de fecundidad más baja desde que lleva el registro: 0,97 hijos por mujer.

En 2024, el número fue de 1,06 hijos. La tendencia se mantendrá y hacia 2028 el indicador se ubicará en 0,89.

Se espera que para ese año “el número de defunciones supere al número de nacimientos, dando inicio a un período de crecimiento natural negativo”, expuso Miguel Ojeda, jefe de demografía del INE.

Adicionalmente, la esperanza de vida va en aumento: si en 1992 era de 74,6 años, en 2026 se proyecta una de 81,8 años (79,5 para los hombres y 84,3 para las mujeres).

“Esta combinación de muy baja natalidad y alta longevidad ha transformado la composición de la población chilena”, dijo Ricardo Vicuña, director del INE.

Con respecto a su población, Chile cuenta con 20,1 millones de habitantes frente a los 17,5 millones registrados en el censo anterior de 2017.

La tasa de fecundidad de Chile es una de las más bajas a nivel mundial, incluso por debajo de la de países desarrollados como Japón, según cifras de la División de Población de Naciones Unidas.

En América Latina, está por debajo de los registros de Uruguay o Costa Rica.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Baja natalidad en Chile. Freepik