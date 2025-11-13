Chile: los principales candidatos cerraron sus campañas en Santiago

La socialista Jeannete Jara, representante del oficialismo, y el conservador José Antonio Kast, los principales aspirantes a ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo en Chile, cerraron ayer sus campañas en la ciudad de Santiago con acusaciones cruzadas.

BUENOS AIRES (NA/Con información de Xinhua).- Jara, quien encabeza una coalición de nueve partidos y representa la continuidad del presidente Gabriel Boric, de quien fue funcionaria de su gabinete, habló ante una multitud en Maipú, en las inmediaciones de la capital trasandina.

En tanto, en las próximas horas será el turno de la derechista Evelyn Matthei y del libertario Johannes Kaiser, con sus respectivos actos de cierre, de cara a la votación del domingo, para la cual están habilitados poco más de 15 millones de ciudadanos.

“Además de abordar los temas de seguridad en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes”, prometió Jara, quien habló ante una multitud en la plaza de Maipú, jun barrio ubicado al oeste de Santiago.

Además, la candidata oficialista señaló que “es una elección donde hay dos modelos muy distintos de país”. Por un lado, el proyecto que lidera y que “mira hacia el futuro”, y por el otro, el que encabeza Kast, quien “pone al centro el odio, el miedo y la desesperanza”, afirmó.

Por su parte, Kast -un abogado ultraconservador- se presentó en el estadio Movistar Arena ante unas 10 mil personas y allí reiteró su intención de crear un “gobierno de emergencia” para enfrentar la delincuencia.

“Queremos un país donde el delincuente tenga miedoy el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro”, remarcó. Además, acusó a Jara de ser “la continuadora de un gobierno fracasado”, liderado hasta el momento por el izquierdista Boric.

La elección

Unas 15,7 millones de personas están habilitadas para participar en la elección presidencial chilena que se realizará este domingo, según informó el Servicio Electoral de Chile (Servel).

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, explicó en una rueda de prensa que el padrón definitivo de la elección presidencial y de las elecciones parlamentarias es de 15.618.167 electores en territorio chileno, 160.935 en el exterior, lo suma un total de 15.779.102 electores.

Apuntó que, del global, 885.940 personas son extranjeros y recordó que el voto es obligatorio en el territorio chileno.

“Todo el proceso electoral va avanzando según lo planificado, para poder tener una elección tranquila, transparente, participativa y segura. Hemos desarrollado también, y es una de las razones por las que estamos acá, una campaña importante para que las personas voten informadas”, dijo Figueroa.

Por su parte, la vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, complementó que, más allá de la obligación de votar, “es un deber de nuestra ciudadanía defender y construir la democracia día a día”.

“Es un deber, por lo tanto, estar debidamente informado al momento de ir a cumplir con esta obligación. El deber de informarse es clave, una ciudadanía informada y una ciudadanía que aporta en la construcción de una democracia más fuerte, más robusta, que permite ir desarrollando cada vez más una mejor vida de nuestros compatriotas”, aseveró.

El 16 de noviembre se realizarán las elecciones parlamentarias y presidenciales en Chile en la que el país renovará toda la Cámara de Diputados y Diputadas y 23 senadores, además el presidente.

Si ningún candidato presidencial obtiene la mayoría absoluta (más del 50 por ciento de los votos), se convocará a una segunda vuelta para el 14 de diciembre, como ha ocurrido siempre desde 1999-2000.

El debate

El último debate presidencial chileno con miras a las elecciones del próximo domingo 16 de noviembre, estuvo centrado este martes en los temas de seguridad, la persecución del dinero ilegal y el ejercicio de mano dura con la migración, temas en que los candidatos buscan diferenciarse para alcanzar la segunda vuelta electoral.

En el debate participaron ocho candidatos presidenciales: la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara; el diputado libertario, Johannes Kaiser; la economista liberal, Evelyn Matthei; y el abogado y excandidato presidencial derechista en 2017 y 2021, José Antonio Kast.

Se presentó también el político y dirigente deportivo, Harold Mayne-Nicholls; el economista Franco Parisi; el profesor de izquierda, Eduardo Artés; y el fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: José Antonio Kast y Jeannette Jara, los dos principales candidatos presidenciales de Chile, cerraron sus campañas en Santiago con multitudinarios actos. Gentileza El Sol.