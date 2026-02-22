Chile exporta 113,8 millones de cajas de cerezas en 2025/26, con China como principal mercado

Chile exportó 113,8 millones de cajas de cerezas durante la temporada 2025/26, principalmente a China para las celebraciones del Año Nuevo chino, de acuerdo con el informe preliminar del gremio de productores de este fruto rojo.

SANTIAGO (Xinhua/NA).- El Comité de Cerezas de la asociación Frutas de Chile señaló en un comunicado que “el volumen (de exportación) se ha mantenido en línea con las proyecciones de 110 millones de cajas, alcanzando a la fecha 113,8 millones de cajas enviadas” al mundo.

La entidad destacó que China se mantuvo esta temporada como principal destino, con 98,9 millones de cajas, y una participación del 87 % en el total de los embarques internacionales del fruto rojo de estación.

En un primer balance, el comité señaló que la temporada 2025/26 fue desafiante: “Las condiciones climáticas adelantaron la cosecha cerca de 10 días, concentrando una mayor oferta en las primeras semanas de los envíos, a lo que se sumó un Año Nuevo chino más tardío, que extendió el período de comercialización de la fruta entre el 15 de octubre y el 15 de febrero”, detalló el Comité.

Indicó que la industria atraviesa una etapa de ajustes y evaluaciones para prolongar su rentabilidad y éxitos cosechados durante los últimos años.

“La coordinación y el trabajo conjunto serán clave para sostener su competitividad, dada la relevancia del sector para la economía del país”, señaló el gremio.

La cereza es una fruta de alta relevancia para la economía chilena y la industria exportadora local. Es de los productos chilenos más exportados al mundo junto al cobre y el salmón, principalmente por la gran demanda de China.

Por esta razón, la cereza se convirtió en la fruta más sembrada en Chile, al desplazar a la uva de mesa. De acuerdo con cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, entre octubre y diciembre de 2025 el volumen exportado de cerezas creció alrededor del 37 % interanual, aunque el precio promedio FOB por kilo exportado cayó cerca del 22 %.

El Año Nuevo chino, que este año se celebró el 17 de febrero, es una fecha provechosa para la comercialización de envíos tardíos, aunque con precios más moderados.

El color rojo y la forma redondeada de la cereza se alinean estrechamente con el simbolismo cultural chino, especialmente durante la Fiesta de la Primavera, cuando el producto se consolidó como un regalo popular asociado a la felicidad y el éxito.