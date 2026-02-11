Chile estrecha vínculos con Reino Unido

La ausencia diplomática argentina y la falta de reacción oficial exponen la pérdida de protagonismo argentino frente al avance chileno y británico en una zona estratégica del continente blanco.

BUENOS AIRES.- Una reciente expedición internacional organizada por Chile hacia territorio antártico, sumada a ejercicios coordinados con el Reino Unido, dejó a la Argentina fuera del escenario y reavivó el debate sobre la presencia nacional en el continente blanco.

Embajadores de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica realizaron un viaje de tres días a la isla Rey Jorge, en el Territorio Chileno Antártico. La expedición fue organizada por el Instituto Antártico Chileno e incluyó recorridos por instalaciones científicas y puntos estratégicos. En las publicaciones oficiales se destacó también la presencia británica, lo que subrayó aún más la ausencia argentina.

Durante la visita, la delegación observó los glaciares Nelson y Collins, además de la biodiversidad marina de las Islas Shetland del Sur, una de las zonas más dinámicas para el estudio del cambio climático. Asimismo, los embajadores se reunieron con investigadores del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN), profundizando en proyectos liderados por Chile.

La expedición incluyó además cooperación logística internacional: el traslado aéreo de ida y retorno se realizó con apoyo de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, reflejando la asistencia mutua entre países que utilizan Punta Arenas como acceso al territorio antártico.

Mientras se desarrollaba la visita diplomática, las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur realizaron la Operación Austral Endurance, un despliegue militar destinado —según Londres— a garantizar el acceso seguro a la Antártida y cumplir con el Tratado Antártico. Estos movimientos incluyeron vuelos sobre el Territorio Antártico Británico y coordinación logística que contó con apoyo chileno.

Especialistas advierten que esta cooperación consolida una alianza operativa de peso en una zona donde confluyen reclamos superpuestos de Argentina, Chile y el Reino Unido.

No está claro si Argentina no fue invitada o si declinó participar. El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, no asistió y tampoco se conoce si hubo notas de protesta oficiales frente a los ejercicios conjuntos de Chile y el Reino Unido.

Este vacío contrasta con el discurso de soberanía del gobierno argentino respecto de Malvinas y la Antártida. Además, la Dirección Nacional del Antártico enfrenta problemas internos y pérdida de peso estratégico, según múltiples reportes.

A diferencia de la postura argentina —más fluctuante según los cambios políticos— Chile aprobó su Plan Estratégico Antártico 2026–2030, que articula ciencia, defensa, sostenibilidad ambiental e infraestructura, incluyendo la construcción de un nuevo muelle en Bahía Fildes.